أطلق ناشطون ومغردون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” هاشتاجا بعنوان: #علم_تركي_يستر_نفسه، كشفوا من خلاله فضائح تركي آل الشيخ كاتب أغنية “علم قطر”، والمعين مؤخراً بمنصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في السعودية بالإضافة لعمله السابق كمستشار بالديوان الملكي.

وتداول المغردون عبر الهاشتاج تغريدات لآل الشيخ قام بحذفها من حسابه على “تويتر”، تناول فيها مدح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر والقنوات الفضائية القطرية، والتجريح بحق دولة الكويت الشقيقة، والإساءة للسعوديات خاصة والشعب السعودي عامة وغيرها من التغريدات الدنيئة نتاج النفس المريضة والحاقدة والغارقة في النرجسية والغرور.

#علم_تركي_يستر_نفسه هذي تغريدات تركي آل الشيخ أحلفكم بالله تعتقدون هالإنسان عاقل وسوي أعتقدأنه يحتاج لصدمات كهربائيه تعدل مخه المضروب pic.twitter.com/hSglkhPB8H — جمال العجمي (@jamalmonsar) September 6, 2017

هذا دليل انكم صابرين علينا ٢٠ سنة.. التغريدات ماكملت عشر سنين حتى 😂#علم_تركي_يستر_نفسه pic.twitter.com/CpG7tOsAvr — مطنوخ هاجري🇶🇦 (@banihajrqtr) September 6, 2017

قال ايش قال : طعناتنا في الوجه ماهي في الظهر أنت أول استر عورتك المفضوحة وبعدين فكر كيف تطعن من قدام والا من ورى #علم_تركي_يستر_نفسه — شاعر بلاط المساكين (@Shatoh12) September 6, 2017

#علم_تركي_يستر_نفسه وش تمسح وتخلي أفضل طريقة لك أحذف الحساب و سو جديد لاتحاتي #دليم يوثقة لك بسرعة و يخليهم يتابعونك ١٠٠ الف ذباب الإلكتروني https://t.co/ltfRwYAK0M — ناصر بن سالمين المري (@NasserSalmeen) September 6, 2017

وكان الملك سلمان بن عبد العزيز قد اصدر أمرًا ملكيًا بإعفاء محمد آل الشيخ من منصبه وتعيين تركي آل الشيخ رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية.

وجاء الأمر الملكي كالتالي:

“بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : أ / 335

التاريخ : 15 / 12 / 1438

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبد العزيز

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم أ / 90 بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 10 بتاريخ 18 / 3 / 1391.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للرياضة ، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 206 بتاريخ 4 / 4 / 1438.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ / 180 بتاريخ 25 / 7 / 1438.

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يُعفى محمد بن عبد الملك آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة من منصبه.

ثانياً : يُعين تركي بن عبد المحسن آل الشيخ رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

ثالثاً : يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز”.