أطلق ناشطون ومغردون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” هاشتاجا بعنوان: #علم_تركي_يستر_نفسه، كشفوا من خلاله فضائح كاتب أغنية “علم ”، والمعين مؤخراً بمنصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في بالإضافة لعمله السابق كمستشار بالديوان الملكي.

 

وتداول المغردون عبر الهاشتاج تغريدات لآل الشيخ قام بحذفها من حسابه على “تويتر”، تناول فيها مدح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر والقنوات الفضائية القطرية، والتجريح بحق دولة الكويت الشقيقة، والإساءة للسعوديات خاصة والشعب السعودي عامة وغيرها من التغريدات الدنيئة نتاج النفس المريضة والحاقدة والغارقة في النرجسية والغرور.

 

وكان الملك سلمان بن عبد العزيز قد اصدر أمرًا ملكيًا بإعفاء محمد آل الشيخ من منصبه وتعيين تركي آل الشيخ رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية.

 

وجاء الأمر الملكي كالتالي:

“بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : أ / 335

التاريخ : 15 / 12 / 1438

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبد العزيز

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم أ / 90 بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 10 بتاريخ 18 / 3 / 1391.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للرياضة ، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 206 بتاريخ 4 / 4 / 1438.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ / 180 بتاريخ 25 / 7 / 1438.

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يُعفى محمد بن عبد الملك آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة من منصبه.

ثانياً : يُعين تركي بن عبد المحسن آل الشيخ رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

ثالثاً : يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز”.