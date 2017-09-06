هاجم رئيس حزب التوحيد العربي والزير اللبناني السابق، وئام وهاب السعودية واصفا الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز بـ”الخرفان”، وذلك ردا على تدوينة وزير الدولة لشؤون الخليج السعودي ثامر السبهان الذي خير اللبنانيين بتحديد موقفهم من حزب “الشيطان” على حد قوله.

وقال “وهاب” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” ليست المشكلة في “حزب الشيطان” كما قال السبهان بل مشكلة المنطقة كلها هي مملكة الملك الخرفان التي دمرت المنطقة بأموال الناس”.

ليست المشكلة في "حزب الشيطان" كما قال السبهان بل مشكلة المنطقة كلها هي مملكة الملك الخرفان التي دمرت المنطقة بأموال الناس — Wiam Wahhab (@wiamwahhab) September 6, 2017

وكان وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان قد صرح في تدوينة له أن”ما يفعله حزب الشيطان من جرائم لا إنسانية في أمّتنا سوف تنعكس اثارة على لبنان حتما، ويجب على اللبنانيين الاختيار معه او ضده. دماء العرب غالية”.

ما يفعله حزب الشيطان من جرائم لا إنسانية في أمّتنا سوف تنعكس اثارة على لبنان حتما، ويجب على اللبنانيين الاختيار معه او ضده. دماء العرب غالية — ثامر السبهان (@thamersas) September 4, 2017

Wiam Wahhab on Twitter

“ليست المشكلة في “حزب الشيطان” كما قال السبهان بل مشكلة المنطقة كلها هي مملكة الملك الخرفان التي دمرت المنطقة بأموال الناس”