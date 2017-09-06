هاجم رئيس حزب التوحيد العربي والزير اللبناني السابق، واصفا الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز بـ”الخرفان”، وذلك ردا على تدوينة وزير الدولة لشؤون السعودي الذي خير اللبنانيين بتحديد موقفهم من حزب “الشيطان” على حد قوله.

 

وقال “وهاب” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” ليست المشكلة في “حزب الشيطان” كما قال السبهان بل مشكلة المنطقة كلها هي مملكة الملك الخرفان التي دمرت المنطقة بأموال الناس”.

 

وكان وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان قد صرح في تدوينة له أن”ما يفعله حزب الشيطان من جرائم لا إنسانية في أمّتنا سوف تنعكس اثارة على حتما، ويجب على اللبنانيين الاختيار معه او ضده. دماء العرب غالية”.

 

Wiam Wahhab on Twitter

“ليست المشكلة في “حزب الشيطان” كما قال السبهان بل مشكلة المنطقة كلها هي مملكة الملك الخرفان التي دمرت المنطقة بأموال الناس”