أعاد ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” تداول تغريدة قديمة للمستشار في الديوان الملكي السعودي تركي آل الشيخ ينكر فيها بان الكويت دولة، مشددا على انها محافظة سعودية ولا بد ان ترجع لها يوما من الايام.

وقال “آل الشيخ” الذي صدر اليوم قرارا ملكيا بتعيينه رئيسا لهيئة الرياضة بالإضافه لعمله كمستشار في تدوينة عبر تويتر: ” الكويت ليست دوله هي المقاطعه ١٩ الله يحفظك والابد ان يعود الفرع للاصل”.

وكان الملك سلمان بن عبد العزيز قد اصدر أمرًا ملكيًا بإعفاء محمد آل الشيخ من منصبه وتعيين تركي آل الشيخ رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية.

وجاء الأمر الملكي كالتالي:

“بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : أ / 335

التاريخ : 15 / 12 / 1438

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبد العزيز

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم أ / 90 بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 10 بتاريخ 18 / 3 / 1391.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للرياضة ، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 206 بتاريخ 4 / 4 / 1438.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ / 180 بتاريخ 25 / 7 / 1438.

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يُعفى محمد بن عبد الملك آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة من منصبه.

ثانياً : يُعين تركي بن عبد المحسن آل الشيخ رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

ثالثاً : يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز”.