اتّهم نشطاء ومغرّدون على مواقع التواصل الاجتماعي الفنان المغربي سعد لمجرد بسرقة لحن أغنيته الجديدة “let go”، والتي حققت أكثر من 30 مليون مشاهدة في الأسبوع الأول لطرحها على موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

ولاحظَ عدد كبير ممن استمعوا للأغنية، الشبه الكبير بين لحن وكليب سعد لمجرد وبين لحن أغنية “ديو” سبق وسجلها مُغني الراب الكندي “دريك” مع ريهانا عشيقة الملياردير السعودي حسن جميل، والتي تحمل اسم take care، اطلقت منذ 5 سنوات.

وجعل هذا الهجوم، الكثير من المدونين يستنتجون بسرعة بأن “لمجرد” الذي مازال ينتظر حصوله على البراءة التامة من القضاء الفرنسي، ها هو يقحم نفسه اليوم أمام تهمة أخرى تطال أول أغنية جديدة يقدمها بعد الإفراج المشروط الذي حصل عليه.

يذكر أن “لمعلم” اتُهِمَ العام الماضي بالاستيلاء على أغنية قديمة للراحل الشاب حسني تحمل عنوان “أنا وصاحبي”، وقيامه بتسجيل لحنها على كلمات أغنية “أنا ماشي ساهل”.