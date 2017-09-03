كشفت تقارير صحفية أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان سيكون هو الهدف القادم لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي الساعي للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في ظل نجاح أسطورة كرة القدم الفرنسية مع ناديه الحالي ريال مدريد في السيطرة على الألقاب الأوروبية.

ونقلت صحيفة “سبورت” الكتالونية أن زيدان أصبح المدرب المرشح لأن يكون قائد ثورة فريق العاصمة الفرنسي صوب الألقاب وسيخلف المدرب الحالي لباريس سان جيرمان، الإسباني أوناي إيمري ليكون الهدف التالي بعد التعاقدات القوية التي أبرمها بانضمام نيمار ومبابي وبقية النجوم.

وأشارت التقارير إلى أن رئيس نادي سان جيرمان، القطري ناصر الخليفي سيستعين بخدمات “زيزو” في حال فشل أوناي إيمري المدرب الحالي في الحصول على لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وهو الهدف الرئيسي الأبرز للنادي الفرنسي، خاصة أن زيدان أول من توج بلقبين متتاليين في “التشامبيونزليغ”.

ويعيش زيدان أجواء رائعة مع ريال مدريد وقام النادي بتجديد عقده مؤخرا في ظل نجاحه المميز مع الفريق الملكي، ورغم أنه من غير المرجح على المدى القصير أن يرحل أسطورة الكرة الفرنسية عن ريال مدريد، لكنه سيكون هدفا مستقبلياً للفريق الباريسي لتحقيق أحلامه في السيطرة على الألقاب.