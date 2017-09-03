شنت الكاتبة القطرية ابتسام آل سعد هجوما عنيفا على حكام السعودية من الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الأمراء مرورا بالمستشارين من أمثال سعود القحطاني، ناعته إياهم بالساقطين، وذلك على ردا على الأمير عبد الرحمن بن مساعد بعد تطاوله على الشعب القطري والإعلامية الجزائرية خديجة بن قنة.
وقالت “آل سعد” في تدوينات لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” ردا على الامير السعودي بعد ان وصف الشعب القطري بالخدم:” لم يعد هناك ساقط في المملكة من أمرائها ومستشاريها وشعبها إلا ويذكر النساء في قطر يبدو أنكم وُلدتم من أرحام غير أرحام النساء لتحترموا سيرتهن!”.
لم يعد هناك ساقط في المملكة من أمرائها ومستشاريها وشعبها إلا ويذكر النساء في قطر
يبدو أنكم وُلدتم من أرحام غير أرحام النساء لتحترموا سيرتهن! https://t.co/W8gNe9dALU
— ابتسام آل سعد (@Ebtesam777) September 2, 2017
وأضافت في تغريدة أخرى ردا على خديجة بن قنة بعد استنكارها الحملة عليها:” إن كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص.. لم يرد اسمك الذي أوجعهم في تغريدة هذا وذاك إلا ليزيدهم قيمة وينتقص من أسمائهم”.
إن كان رب البيت بالدف ضاربا
فشيمة أهل البيت كلهم الرقص..
لم يرد اسمك الذي أوجعهم في تغريدة هذا وذاك إلا ليزيدهم قيمة وينتقص من أسمائهم . https://t.co/t5GUk6mJnk
— ابتسام آل سعد (@Ebtesam777) September 2, 2017
يشار إلى ان الهجوم على الإعلامية خديجة بن قنة جاء على إثر انتقاد الإعلامية لتصريحات امير مكة زعم فيها بأن حجاج دولة قطر لهذا العام تجاوز 1500 حاج بنسبة أعلى من حجاج العالم الماضي على الرغم من أن قطر ألغت إرسال حجاجها لهذا الموسم.
وفي نفس السياق، أكد كشف مسرب من مقر ضيافة الحجاج القطريين في مكة بأن عدد القطريين الذي أدوا المناسك لهذا العام لم يتجاوز 89 حاجا.
كشف مسرب من مقر ضيافة الحجاج القطريين في مكة يبين أسماء وعدد القطريين الذين أدوا الحج هذا العام بلغ 89 حاجاً فقط.
عطنا العلم يا الفيصل🙂 pic.twitter.com/y1kaYxaKRP
— ابتسام آل سعد (@Ebtesam777) September 2, 2017
3 تعليقات علي “إعلامية قطرية “تشرشح” أمراء السعودية بعد تطاولهم على بن قنة:”يبدو أنكم وُلدتم من أرحام غير أرحام النساء””
لا لا يا مدام، من ناحية إتولدوا من أرحام النساء، فدي مؤكدة، إنما السؤال لازم يكون من أي نساء؟ شرفا ولا مراخين؟
والأهم من كده من أي آباء؟ في حالة آل سعود ده في علم الغيب لغاية إنه الولية من دول ما تعرف اللي في بطنها ده جبته من مين؟ عشان تحصي الآباء المحتملين عايزه مخ بسعة سوبر كومبيوتر، تقوم تحطها في قرابيز راجيف الهندي، وتلصقه في طويل العمر. ربنا يمسحكو من الوجود يا كفرة، دنتم غلبتم شعب بن الرقاصة السيسي في عدم الشرف والدعارة.
وانتي الصادقة ال سعود ولدوا من ارحام حيوانات بالله عليكي تعتقدين انهم من سلاله البشر هم من سلالة الحيوانات همهم القمار والسكر ومضاجعة النساء اتفو على ال سعود ملاعين الوالدين اليس كذلك
الخنازير تولد من أرحام الخنازير…مثل الكلاب التي تولد من ارحام الكلاب….والحديث قياس