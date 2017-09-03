شنت الكاتبة القطرية ابتسام آل سعد هجوما عنيفا على حكام السعودية من الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الأمراء مرورا بالمستشارين من أمثال سعود القحطاني، ناعته إياهم بالساقطين، وذلك على ردا على الأمير عبد الرحمن بن مساعد بعد تطاوله على الشعب القطري والإعلامية الجزائرية خديجة بن قنة.

وقالت “آل سعد” في تدوينات لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” ردا على الامير السعودي بعد ان وصف الشعب القطري بالخدم:” لم يعد هناك ساقط في المملكة من أمرائها ومستشاريها وشعبها إلا ويذكر النساء في قطر يبدو أنكم وُلدتم من أرحام غير أرحام النساء لتحترموا سيرتهن!”.

لم يعد هناك ساقط في المملكة من أمرائها ومستشاريها وشعبها إلا ويذكر النساء في قطر

يبدو أنكم وُلدتم من أرحام غير أرحام النساء لتحترموا سيرتهن! https://t.co/W8gNe9dALU — ابتسام آل سعد (@Ebtesam777) September 2, 2017

وأضافت في تغريدة أخرى ردا على خديجة بن قنة بعد استنكارها الحملة عليها:” إن كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص.. لم يرد اسمك الذي أوجعهم في تغريدة هذا وذاك إلا ليزيدهم قيمة وينتقص من أسمائهم”.

إن كان رب البيت بالدف ضاربا

فشيمة أهل البيت كلهم الرقص..

لم يرد اسمك الذي أوجعهم في تغريدة هذا وذاك إلا ليزيدهم قيمة وينتقص من أسمائهم . https://t.co/t5GUk6mJnk — ابتسام آل سعد (@Ebtesam777) September 2, 2017

يشار إلى ان الهجوم على الإعلامية خديجة بن قنة جاء على إثر انتقاد الإعلامية لتصريحات امير مكة زعم فيها بأن حجاج دولة قطر لهذا العام تجاوز 1500 حاج بنسبة أعلى من حجاج العالم الماضي على الرغم من أن قطر ألغت إرسال حجاجها لهذا الموسم.

وفي نفس السياق، أكد كشف مسرب من مقر ضيافة الحجاج القطريين في مكة بأن عدد القطريين الذي أدوا المناسك لهذا العام لم يتجاوز 89 حاجا.