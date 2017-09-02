اقتحم شاب بسيارته كمينا أمنياً مخصصاً لتأمين حفلة للفنان عمرو دياب في مدينة الغردقة المصريّة، ودهسَ ضابط برتبة نقيب قبل أن يستوقفها باقي أفراد الكمين ويلقون القبض على قائدها.
وتبين أن قائد السيارة شاب يعمل محاسبا بنادٍ كروي شهير وكان قادما من القاهرة لحضور الحفل، ولم يبرر سبب اقتحامه الكمين.
وقام أفراد الكمين بنقل زميلهم المصاب للمستشفى حيث أصيب بإصابات متنوعة، فيما تمت إحالة المتهم إلى النيابة لمعرفة دوافعه في اقتحام الكمين .
وكانت قد أقيمت حفلة للفنان عمرو دياب في الغردقة مساء السبت بمناسبة الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك حضرها 60 ألفا من عشاق ومحبي المطرب الكبير.
2 تعليقات علي “فيديو| شاب يدهس ضابط شرطة مصري بسيارته بسبب حفل عمرو دياب!”
مش مهم الضابط بن أمه الأحبة ده عندنا منهم كثير وأكثر من الهم ع القلب. المهم حصل حاجة للعربية؟العربية دي نوعها إيه؟ عندي إحساسس إنها ياباني أو كوري وتقليد كمان وفراملها مش ولابد، عموما الحق على مورد قطع الغيار، مهو قطغ غيار الفرامل إسمها في مصر سلع إستفزازية، ومتلقاش غير صنف مضروب مغشوش بيورده العسكر، وربنا إسألوا أمال أنا بعت الجاغور بتراب الفلوس ليه؟ والمومس اللابسة فوق الركبة بربع متر والشراميط إخواتها بيصوتوا ليه كده؟ جرى إيه؟
بلد زبالة و شعب يقتات على الزبالة