شارك عددٌ من الفنانين والمشاهير المصريين صوراً لهم، خلال أدائهم مناسك الحج لهذا العام 1438، كان من أبرزهم الفنانة دنيا سمير غانم التي نشرت صورتها وعلّقت عليها: “كل سنة وأنتم طيبين ربنا يتقبل مننا جميعاً أنا دعيتلكم كلكم زي ما بتدعولي”.

كل سنة وانتم طيبين ربنا يتقبل مننا جميعا ❤️ أنا دعيتلكم كلكم زي ما بتدعولي 😇 A post shared by Donia Samir Ghanem (@donia.samir.ghanem) on Sep 1, 2017 at 6:35am PDT

فيما قال زوجها الإعلامي رامي رضوان: “من الأراضي المقدسة، أدعو لكم جميعاً بدوام الصحة والعافية والرضا. عيد سعيد غفر الله لنا ولكم ما تقدم وما تأخر من ذنوب.. وكتب الله لكم جميعاً الوقوف على عرفات. لبيك اللهم لبيك”.

من الأراضي المقدسة أدعو لكم جميعا بدوام الصحة والعافية والرضا. عيد سعيد غفر الله لنا ولكم ماتقدم وما تأخر من ذنوب..وكتب الله لكم جميعا الوقوف على عرفة. لبيك اللهم لبيك. (اخر صوره ليا بشعر🙈😃) A post shared by Ramy Radwan (@ramy__radwan) on Sep 1, 2017 at 5:42am PDT

أما الفنان حسن الرداد زوج شقيقة الفنانة دنيا سمير غانم، فقد نشر هو الآخر صورته بلباس الإحرام وكتب: “كل سنة وحضراتكم طيبين، عيد مبارك عليكم إن شاء الله”.

كل سنه و حضراتكم طيبين، عيد مبارك عليكم ان شاء الله 🌹 A post shared by Hassan El Raddad (@hassanelraddad) on Sep 1, 2017 at 6:29am PDT

أمام الفنانة إيمي سمير غانم، فقد نشرت صورة لها بجوار الجمرات في مشعر منى.

كل سنه و انتم طيبين🌹 A post shared by Amy Samir Ghanem (@amysamirghanem) on Sep 1, 2017 at 4:27pm PDT

أما الفنان ماجد المصري، فقد شارك جمهوره بصورتين إحدهما أمام المسجد النبوي بالمدينة المنورة قائلاً: “المدينة المنورة.. حبيبي ياسيدي يا رسول الله، والثانية فوق جبل عرفات”.

وقفة عرفات من علي جبل الرحمه..تقبل الله منا ومنكم جميعا A post shared by ماجد المصري (@magedelmasryofficial) on Aug 31, 2017 at 3:24am PDT

المدينة المنوره .. حبيبي ياسيدي يارسول الله A post shared by ماجد المصري (@magedelmasryofficial) on Aug 29, 2017 at 7:58pm PDT

أما الفنان الشهير كريم عبد العزيز، فقد نشر صوراً له من داخل المسجد الحرام، قائلاً: “كل عام وأنتم طيبين ..ربنا يكتبها لكل أمة محمد ..عيد أضحى سعيد على كل العالم العربي”.