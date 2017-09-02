شارك عددٌ من الفنانين والمشاهير المصريين صوراً لهم، خلال أدائهم مناسك الحج لهذا العام 1438، كان من أبرزهم الفنانة دنيا سمير غانم التي نشرت صورتها وعلّقت عليها: “كل سنة وأنتم طيبين ربنا يتقبل مننا جميعاً أنا دعيتلكم كلكم زي ما بتدعولي”.
فيما قال زوجها الإعلامي رامي رضوان: “من الأراضي المقدسة، أدعو لكم جميعاً بدوام الصحة والعافية والرضا. عيد سعيد غفر الله لنا ولكم ما تقدم وما تأخر من ذنوب.. وكتب الله لكم جميعاً الوقوف على عرفات. لبيك اللهم لبيك”.
أما الفنان حسن الرداد زوج شقيقة الفنانة دنيا سمير غانم، فقد نشر هو الآخر صورته بلباس الإحرام وكتب: “كل سنة وحضراتكم طيبين، عيد مبارك عليكم إن شاء الله”.
أمام الفنانة إيمي سمير غانم، فقد نشرت صورة لها بجوار الجمرات في مشعر منى.
أما الفنان ماجد المصري، فقد شارك جمهوره بصورتين إحدهما أمام المسجد النبوي بالمدينة المنورة قائلاً: “المدينة المنورة.. حبيبي ياسيدي يا رسول الله، والثانية فوق جبل عرفات”.
أما الفنان الشهير كريم عبد العزيز، فقد نشر صوراً له من داخل المسجد الحرام، قائلاً: “كل عام وأنتم طيبين ..ربنا يكتبها لكل أمة محمد ..عيد أضحى سعيد على كل العالم العربي”.
تعليقات الموقع :