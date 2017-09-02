شارك عددٌ من الفنانين والمشاهير المصريين صوراً لهم، خلال أدائهم مناسك لهذا العام 1438، كان من أبرزهم الفنانة التي نشرت صورتها وعلّقت عليها: “كل سنة وأنتم طيبين ربنا يتقبل مننا جميعاً  أنا دعيتلكم كلكم زي ما بتدعولي”.

فيما قال زوجها : “من الأراضي المقدسة، أدعو لكم جميعاً بدوام الصحة والعافية والرضا. عيد سعيد غفر الله لنا ولكم ما تقدم وما تأخر من ذنوب.. وكتب الله لكم جميعاً الوقوف على عرفات. لبيك اللهم لبيك”.

أما الفنان زوج شقيقة الفنانة دنيا سمير غانم، فقد نشر هو الآخر صورته بلباس الإحرام وكتب: “كل سنة وحضراتكم طيبين، عيد مبارك عليكم إن شاء الله”.

كل سنه و حضراتكم طيبين، عيد مبارك عليكم ان شاء الله 🌹

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أمام الفنانة ، فقد نشرت صورة لها بجوار الجمرات في مشعر منى.

كل سنه و انتم طيبين🌹

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أما الفنان ، فقد شارك جمهوره بصورتين إحدهما أمام المسجد النبوي بالمدينة المنورة قائلاً: “المدينة المنورة.. حبيبي ياسيدي يا رسول الله، والثانية فوق جبل عرفات”.

وقفة عرفات من علي جبل الرحمه..تقبل الله منا ومنكم جميعا

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المدينة المنوره .. حبيبي ياسيدي يارسول الله

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أما الفنان الشهير كريم عبد العزيز، فقد نشر صوراً له من داخل المسجد الحرام، قائلاً: “كل عام وأنتم طيبين ..ربنا يكتبها لكل أمة محمد ..عيد أضحى سعيد على كل العالم العربي”.

 