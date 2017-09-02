قتل أبٌ مصريّ نجَلَهُ البالغ من العمر 8 سنوات، وأصاب الآخر بكسرٍ بالحوض، بسب إنفاقهم 50 جنيها -أقلّ من 3 دولارات-، في احتفالات العيد، بدائرة مركز بنها في محافظة القليوبية.

وبيّنت التحريّات أن المتهم يدعى “سيد ح” 29 عاماً، ضرب نجله، ويدعى “زياد” 8 سنوات بعصا غليظه على رأسه أودت بحياته، وأصاب الآخر ويدعى “مصطفى” البالغ من العمر 5 سنوات، بكسر فى الحوض، بسب إنفاقهم 50 جنيهاً احتفالاً بالعيد.

وتم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وقال، إنه كان يريد تأديبهم وليس قتلهم، وبإرشاده ضبطت أداة الجريمة، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وقررت نيابة مركز بنها، حبس الأب 4 أيام على ذمة التحقيقات.