كشفت التسريبات الاعلامية من المملكة العربية , هوية الشخص الذي كان ساعد ولي العهد السعودي السابق , والذي تمكن من الخروج من “البلد” بعد الاطاحة بأبن نايف.

 

وذكر حساب “العهد الجديد” أن الشخص الذي خرج من السعودية إلى دولة أجنبية هو . حسب قوله في تغريدة رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

 

وفي تفاصيل أكثر حسب ما أطلعت “وطن” نشر المغرد السعودي الشهير “مجتهد” تغريدات كشف فيها أسرار هروب الجبري قائلاً ” سعد الجبري الذي كان الساعد الأيمن لابن نايف قبل أن يقيله ابن سلمان قبل سنتين وكانت إقالته أول الخطوات في إضعاف نفوذ ابن نايف “.

 

وأضاف ” الجبري كان شخصية مهمة في الداخلية يعتمد عليه ابن نايف في أكثر من ثمانين بالمئة من عمل وزارة الداخلية وكان طبقا لمقاييس آل سعود كفؤا لذلك “.

ورغم إقالته رسميا بقي أبن نايف يعتمد عليه بشكل غير رسمي ويحيل الضباط كثيرا من الملفات عليه إلى أن طرد ابن نايف نفسه فأحس الجبري بالخطر. حسب قول مجتهد.

وأشار إلى الجبري كان قد تمكن من مغادرة المملكة ولكن ابن سلمان تضايق جدا من مغادرته لأنه يخشى أن يقود عملا استخباراتيا إعلاميا لصالح ابن نايف وفاء له.

وأضاف ” وبادر ابن سلمان بتشجيع الجبري على العودة لأن هناك مناصب عليا في انتظاره وأنهم لن يجدوا مثله يؤدي المهمات الأمنية بجدارة، الخ من المغريات “.

وقال إن مصادره تؤكد أن مصير الجبري سيكون السجن مثل سيده ابن نايف سواء لحظة وصوله أو بعد مدة قصيرة يتظاهرون فيها بإكرامه حتى يطمئن.

 