كشفت التسريبات الاعلامية من المملكة العربية السعودية, هوية الشخص الذي كان ساعد ولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف, والذي تمكن من الخروج من “البلد” بعد الاطاحة بأبن نايف.

وذكر حساب “العهد الجديد” أن الشخص الذي خرج من السعودية إلى دولة أجنبية هو سعد الجبري. حسب قوله في تغريدة رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

هذا التسريب الغاية في الأهمية كان قبل شهر من الآن، تحديدا في 1 أغسطس واليوم يتأكد أن رجل بن نايف المهم الذي هرب إلى خارج البلد هو سعد الجبري https://t.co/m6sGuVOajo — العهد الجديد (@Ahdjadid) August 30, 2017

وفي تفاصيل أكثر حسب ما أطلعت “وطن” نشر المغرد السعودي الشهير “مجتهد” تغريدات كشف فيها أسرار هروب الجبري قائلاً ” سعد الجبري الذي كان الساعد الأيمن لابن نايف قبل أن يقيله ابن سلمان قبل سنتين وكانت إقالته أول الخطوات في إضعاف نفوذ ابن نايف “.

وأضاف ” الجبري كان شخصية مهمة في الداخلية يعتمد عليه ابن نايف في أكثر من ثمانين بالمئة من عمل وزارة الداخلية وكان طبقا لمقاييس آل سعود كفؤا لذلك “.

وكان الجبري شخصية مهمة في الداخلية يعتمد عليه ابن نايف في أكثر من ثمانين بالمئة من عمل وزارة الداخلية وكان طبقا لمقاييس آل سعود كفؤا لذلك — مجتهد (@mujtahidd) August 30, 2017

ورغم إقالته رسميا بقي أبن نايف يعتمد عليه بشكل غير رسمي ويحيل الضباط كثيرا من الملفات عليه إلى أن طرد ابن نايف نفسه فأحس الجبري بالخطر. حسب قول مجتهد.

ورغم إقالته رسميا بقي أبن نايف يعتمد عليه بشكل غير رسمي ويحيل الضباط كثيرا من الملفات عليه إلى أن طرد ابن نايف نفسه فأحس الجبري بالخطر — مجتهد (@mujtahidd) August 30, 2017

وأشار إلى الجبري كان قد تمكن من مغادرة المملكة ولكن ابن سلمان تضايق جدا من مغادرته لأنه يخشى أن يقود عملا استخباراتيا إعلاميا لصالح ابن نايف وفاء له.

وقد تمكن الجبري من مغادرة المملكة ولكن ابن سلمان تضايق جدا من مغادرته لأنه يخشى أن يقود عملا استخباراتيا إعلاميا لصالح ابن نايف وفاء له — مجتهد (@mujtahidd) August 30, 2017

وأضاف ” وبادر ابن سلمان بتشجيع الجبري على العودة لأن هناك مناصب عليا في انتظاره وأنهم لن يجدوا مثله يؤدي المهمات الأمنية بجدارة، الخ من المغريات “.

وبادر ابن سلمان بتشجيع الجبري على العودة لأن هناك مناصب عليا في انتظاره وأنهم لن يجدوا مثله يؤدي المهمات الأمنية بجدارة، الخ من المغريات — مجتهد (@mujtahidd) August 30, 2017

وقال إن مصادره تؤكد أن مصير الجبري سيكون السجن مثل سيده ابن نايف سواء لحظة وصوله أو بعد مدة قصيرة يتظاهرون فيها بإكرامه حتى يطمئن.