نشر موقع “I24News” الإسرائيليّ مقابلةً خاصّةً مع رئيس مجلس الأمن القوميّ السابق في إسرائيل، الجنرال المُتقاعد يعقوب عميدرور، تحدث فيها عن العلاقات المتطورّة بين تل أبيب والدول العربية، وبشكلٍ خاصٍّ مع المملكة العربيّة السعودية.

وقال “عميدرور” في رده على سؤال بشأن مكاسب السعودية من إنشاء علاقات مباشرة مع إسرائيل، “لدى السعوديين الكثير ليكسبوه من هذه العلاقات، متابعا “إنّ الأمير تركي الفيصل قال إنّه مع الأموال العربيّة والعقل الإسرائيليّ يُمكننا أنْ نُغيّر الشرق الأوسط تمامًا إلى الأفضل، وقول الأمير صحيح بالفعل”.

وحول إمكانية حصول ذلك، قال عميدرور: “لا أعرف هو مرتبط أولًا بالاتفاق مع السعوديين، حاولتُ أنْ أشرح للسعوديين أنّ الطريقة التي يسيرون بها ليست جيّدة، لأنّها فشلت في السنوات الثلاثين الماضية. التوجّه العربيّ يقول بكلّ بساطةٍ توصلّوا لاتفاق مع الفلسطينيين، ونحن سنُقيم معكم علاقات جيدة وحينها سيكتسب الطرفان كثيرًا منها. عمليا هم يقدّمون المفتاح للعلاقات بين إسرائيل والعالم العربي السني بأيدي الفلسطينيين”.

وفي إجابته عن موعد إعلان إعلان العلاقات المباشرة بين السعودية وإسرائيل، أوضح “عميدرور” أنّ “هذا سؤال صعب جدًا جدًا، وأعتقد أنّه لا يستطيع أيّ شخصٍ في العالم أنْ يجيب عليه باستثناء القيادة السعودية، التي تستطيع استشعار شعبها، واستشعار مدى حرية تصرفها في هذه المسألة، لأنها لا تريد مواجهة الشعب، فبعد “الربيع العربي”، الشارع يملك قوةً كبيرةً حتى في الدول غير الديمقراطية”.

وفي تعليقه على الأزمة الخليجية بين دول الحصار وقطر، قال: “هذه الأزمة تُضايق بعض الدول العربية السنيّة في قضية تحسين علاقاتها مع إسرائيل، لأنّه بغرض زيادة شرعيتها في العالم العربيّ، لا يُمكن أنْ تظهر كمن لها علاقات طيبة مع إسرائيل، وبالتالي على الرغم من حاجتها للعلاقات مع إسرائيل بشكل أكبر عقب الأزمة مع قطر، في نهاية المطاف لا شيء يساعد”.

واعتبر رئيس مجلس الأمن القوميّ الإسرائيليّ السابق أنّ إسرائيل من الدول الأقوى في الشرق الأوسط، إنْ لم تكن الأقوى، وهي لا تخشى استخدام قوتها عندما ترى حاجة بذلك، ولا بديل لذلك في الشرق الأوسط، على حدّ وصفه.

وتحدث “عميدرور” عن العلاقات الثنائية بين الدوحة وطهران وتقرّب حركة “حماس″ من إيران، مشيرا إلى أنّ “العلاقات مع قطر ليست بديلاً للعلاقات مع إيران، ولدى الدوحة علاقات جيدة جدًا مع طهران، ومن هو بعلاقات جيدة مع قطر يستطيع أنْ يكون على علاقة جيّدة مع إيران، وهذا ما تحاول فعله حركة حماس”.

وعن الاوضاع في غزة، صرح “عميدرور” قائلا: ” إذا كنّا نريد الإطاحة بـ”حماس″ لا يمكن فعل ذلك دون احتلال قطاع غزة، ولا يمكن الإطاحة بالحركة من الخارج بواسطة سلاح الجو”، مضيفا ” إنّ حركة حماس ستبقى حتى لو هاجمناها مائة يوم، مائتي يوم، سنة”، لافتًا إلى أنّ “حماس″ قضت على كافة القوى البديلة في القطاع، لم يعد لدى “فتح” قوة في القطاع، لذلك قلت إنّه إذا كنتم ترغبون بالتخلص من “حماس″ هناك حلٌّ واحد فقط وهو احتلال القطاع: قتل قادة “حماس″ والسيطرة على القطاع”، على حد قوله.

يشار إلى أن مع رئيس مجلس الأمن القوميّ السابق في إسرائيل، الجنرال المُتقاعد يعقوب عميدرور سبق وان التقى الامير السعودي ومير المخابرات السابق تركي الفيصل خلال ندوة عقدها معهد واشنطن لدراسات الشرق الادنى في اميركا، وهو ما جعل معهد واشنطن يعتبر خروج العلاقات السعوديّة-الإسرائيليّة إلى العلن من أهّم الأحداث التي شهدها العام الماضي 2016.