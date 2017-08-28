أحرج لاعب الكرة البرتغالي الشهير كريستيانو رونالدو نظيرته الهولندية ليكي مارتينيز أمام الكاميرات، خلال مؤتمر صحفي أعقب استلام النجوم جوائز الأفضل في أوروبا لموسم (2016-2017).

ووجه أحد الصحفيين سؤالاً إلى ليكي عن لاعبها أو لاعبتها المفضلة عندما كانت في بداية مسيرتها الكروية، فأجابت بتلقائية إنها كانت تحب اللاعب البرازيلي رونالدينيو.

وعلى الفور، قال لها رونالدو: لست أنا؟.

فارتبكت ليكي وضحكت بسبب موقف رونالدو، ثم قالت: عندما كنت صغيرة جداً أحببت رونالدينيو، لكن الآن أحب جداً رونالدو وميسي.