نشرت صفحة منسوبة للفنانة المعتزلة حلا شيحة، على فيسبوك، صورتين لها بالنقاب، ما أثارَ حالةً من الجدل.

وأرفقت الصورتان بتعليقٍ جاءَ فيه: “والله ثم والله لو نزل هذا القران في قلوبنا لاصبحنا خير البشر.. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن و يتدبر معانيه.. والله هو سببا لرحمة الله لنا والخشية والمغفرة والرحمة.. اللهم اجعلنا من أهل القرآن.. كتابك يارب نورنا في الدنيا والأخرة.. ثم طاعتك يارب وطاعة نبيك محمد صلي الله عليه وسلم”.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة حلا شيحة كان فيلم “كامل الأوصاف” والذى أنتج قبل 11 عاما، ولعب بطولته عامر منيب، وظهرت به حلا بالحجاب .