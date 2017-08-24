تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” مقطع فيديو لكفيل سعودي وهو يتباهى تعذيب مواطن مصري لمطالبته له براتبه الشهري.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر الكفيل السعودي وهو يتحدث لأصدقائه عن أحد المصريين الذي كانوا يعملون لديه، ولم يقم بإعطائه أجرته، مشيرا إلى انه كان يأتيه كل يوم ليطلب أجرته وهو يرفض قائلا بسخرية: “انا عندي فلوس بس كذا مصري”.

وسرد الكفيل السعودي كيف قام بضرب العامل المصري بعنف لأنه شتمه لعدم إعطاءه أجرته، وكيف استطاع المصري أن يقبض على إحدى يديه ويعضها، حيث لم يستطع أن يفكها إلا عن طريق الشرطة.