كشف المعارض السعودي البارز، غانم الدوسري ونقلا عن مصادر خاصة بالحرس الملكي السعودي، بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يقوم بزيارة الآن لجزيرتي “تيران وصنافير” بهدف لقاء مسؤولين إسرائيليين.

وقال “الدوسري” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”زودنا مصدر موثوق ورفيع المستوى في الحرس الملكي بمايلي الدب الداشر على يخته في راس الشيخ حميد”.

زودنا مصدر موثوق ورفيع المستوى في الحرس الملكي بمايلي

الدب الداشر على يخته في راس الشيخ حميدhttps://t.co/aWXNibHM9Q pic.twitter.com/uZyoBelljQ — غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) August 21, 2017

وأضاف في تدوينة أخرى: “واكد المصدر على ان الدب الداشر منع الصيادين والمتنزهين من الاقتراب منه ومن يخته”.

واكد المصدر على ان الدب الداشر منع الصيادين والمتنزهين من الاقتراب منه ومن يخته pic.twitter.com/9G0xeZFYB3 — غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) August 21, 2017

وتابع “الدوسري” نقله عن المصادر قائلا: “يتذرع الدب بزيارتة لجزيرة تيران وصنافير ولكن المصدر يؤكد ان الهدف لقاء مسؤلين إسرائيليين كبار!!”.

يتذرع الدب بزيارتة لجزيرة تيران وصنافير ولكن المصدر يؤكد ان الهدف لقاء مسؤلين إسرائيليين كبار!! pic.twitter.com/o3hJtDQxLZ — غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) August 22, 2017

واختتم “الدوسري” تغريداته قائلا: “على فكره هو وصل هناك على طيارة وكان اليخت ينتظرة وصار له يومين وينوي يطول لكن بعد نشري اعتقد بتلقونه مرتز في مجلس الوزراء بكره”.

على فكره هو وصل هناك على طيارة وكان اليخت ينتظرة وصار له يومين وينوي يطول لكن بعد نشري اعتقد بتلقونه مرتز في مجلس الوزراء بكره 😂 — غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) August 22, 2017

وكان البرلمان المصري قد أقر في شهر حزيران/يونيو المصري اتفاقية تعديل الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية والتي بمقتضاها تنازلت القاهرة للرياض عن جزيرتي “تيران وصنافير” على الرغم من وجود احكام قضائية تؤكد مصريتهما.