كشف المعارض السعودي البارز، ونقلا عن مصادر خاصة بالحرس الملكي السعودي، بأن ولي العهد السعودي يقوم بزيارة الآن لجزيرتي “ وصنافير” بهدف لقاء مسؤولين إسرائيليين.

 

وقال “الدوسري” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”زودنا مصدر موثوق ورفيع المستوى في الحرس الملكي بمايلي الدب الداشر على يخته في راس الشيخ حميد”.

وأضاف في تدوينة أخرى: “واكد المصدر على ان الدب الداشر منع الصيادين والمتنزهين من الاقتراب منه ومن يخته”.

وتابع “الدوسري” نقله عن المصادر قائلا: “يتذرع الدب بزيارتة لجزيرة تيران وصنافير ولكن المصدر يؤكد ان الهدف لقاء مسؤلين إسرائيليين كبار!!”.

واختتم “الدوسري” تغريداته قائلا: “على فكره هو وصل هناك على طيارة وكان اليخت ينتظرة وصار له يومين وينوي يطول لكن بعد نشري اعتقد بتلقونه مرتز في مجلس الوزراء بكره”.

وكان البرلمان المصري قد أقر في شهر حزيران/يونيو المصري اتفاقية تعديل الحدود البحرية بين والمملكة العربية والتي بمقتضاها تنازلت للرياض عن جزيرتي “تيران وصنافير” على الرغم من وجود احكام قضائية تؤكد مصريتهما.