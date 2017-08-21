أكدت الفنانة المصرية إلهام شاهين أن عائلتها واصدقائها عاشوا حالة من القلق الشديد عليها، وفوجئت بعشرات المكالمات منهم بعد علمهم بقصف محيط معرض دمشق الدولي، الذي كانت تشارك به مع نخبة من النجوم أبرزهم محمد صبحي والإعلامية بوسي شلبي.

وأضافت إلهام أنها كانت متواجدة بهذا المعرض قبل أن يتم قصف محيطه بساعات، موضحة أنها نجت من الموت ولكنها شعرت بالرعب والخوف على الكثير من الفنانين الذين كانوا متواجدين معها وحرصت على الإتصال بهم واطمأنت عليهم جميعا. وفق ما ابلغت مجلة “لها” الفنية.

وعلقت قائلة: “كل ما استطيع ان أقوله أنني بخير وكل من كان معي بخير وادعو الله أن يحافظ على الوطن العربي من هؤلاء الإرهابين المتطرفين”.