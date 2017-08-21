انتشر مقطع فيديو صادم في المغرب، أظهر اغتصاباً جماعياً لفتاة في حافلة عمومية بمدينة الدار البيضاء، وسط لامبالاة من السائق الذي لم يحاول أن يوقف 5 مراهقين اعتدوا على الفتاة وصوروها بالفيديو.

ويُظهر الفيديو الفتاة، التي قيل إنها “تعاني من مشاكل عقلية”، وهي تحاول مقاومة المعتدين عليها، وتطلب منهم السماح لها بالنزول من الحافلة، من دون أن يُبالي أحد باستنجادها ومطالبها.

وقال مصدر من مديرية الأمن المغربية لـ”هاف بوست عربي” إنه تم اعتقال 4 من المعتدين في الساعات الأولى من صباح الإثنين بعد أن تلقوا أوامر من “جهات عليا” للتحقيق في الحادث.

وأضاف أن عملية البحث في كاميرات الشركة مازالت مستمرة من أجل تحديد هويات كل المتورطين في الحادث واعتقالهم.

وأفاد أنه “اتضح أن الفتاة أو عائلتها، التي لم يتم التعرف على هويتها حتى الآن، لم تُقدم شكاية في الموضوع من قبل لمصالح الأمن، وبأن الشبان كانوا يُشكلون عصابة إجرامية متخصصة في السرقة وأعمال الشغب داخل الحافلات”.

ويُشار إلى أنه لم يتم التأكد بعد من تاريخ تصوير الفيديو ولا الجهة التي قامت بنشره لأول مرة على موقع فيسبوك، قبل أن يصبح حديث الجميع بالمغرب، غير أن موقع “برلمان.كوم” المقرب من جهات أمنية قال إنه يعود لـ3 أشهر مضت، حيث صوره أحد الشبان المعتقلين بهاتفه الذي قال للشرطة إنه ضاع منه قبل أيام.

من جهتها، دعت جمعية “ماتقيش ولادي” المغربية لحماية الطفولة بعد إطلاعها على الفيديو، الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء لإعطاء تعليماته للشرطة القضائية لفتح تحقيق في الواقعة واعتقال المتهمين ومحاكمتهم.

وأدانت الجمعية “السلوك الهمجي المتجسد في تمزيق ملابس الفتاة ومحاولة اغتصابها مع تصوير المشاهد الهمجية من طرف مراهقين”.

واستنكرت الجمعية “السلوك السلبي للسائق وللمسافرين الذين لم يتدخلوا لإنقاذ الفتاة من مخالب هؤلاء المجرمون، ولم يتم توجيه الحافلة من طرف السائق نحو اقرب مخفر للشرطة”.