أثارَ عرضُ تلفزيون “دبي” الرسمي، خبراً ملفقاً عن فرض حظرٍ للتجوال في بعض أحياء العاصمة القطرية الدوحة، سخريةً على موقع “تويتر”، فيما عدّ مغرّدون الأمر نسجاً من خيال إعلام “دولة السعادة”.

وادّعت القناة الإماراتية أن “قوات تركية انتشرت على تقاطعات الطرق الرئيسية ونصبت حواجز تفتيش ببعض المناطق والاحياء في العاصمة القطرية إلى جانب فرض حظر التجوال على عدد من الأحياء الاخرى في أعقاب مظاهرات ‘محدودة‘ ظهر أمس الاول”.وفق مزاعمها

وسخرت الكاتبة القطرية “ابتسام آل سعد” من خبر قناة “دبي” بقولها في تغريدة: “أشكركم على رسم البسمة على وجوه أهل #قطر .. الله ياخذكم ذبحتونا ضحك”.

أشكركم على رسم البسمة على وجوه أهل #قطر ..

الله ياخذكم ذبحتونا ضحك 😆🤣 pic.twitter.com/54AqBCySZE — ابتسام آل سعد (@Ebtesam777) August 21, 2017

وغرّد مستخدمون آخرون على خبر القناة بتعليقاتٍ ساخرة، رصدنا ابرزها:

زين وينهم ماشفناهم .. انا من الصبح طالعه ادوج ماقابلت نص تركي .. ابي اصور وياهم 😔😂 — مبلتــعه (@I_mblt3a) August 21, 2017

روحي مطعم تركيا المركزي بفريج النصر تحصلينهم، بس حاسبي من الزحمة لأنه في حظر تجول 😂😂😂 لا والمذيعة تتكلم جد — محمد غنام (@BinGhannam) August 21, 2017

بتطيح علينا السما🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀 — Hind Al7mmady (@Hind_al7mmady) August 21, 2017