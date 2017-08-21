أثارَ عرضُ تلفزيون “دبي” الرسمي، خبراً ملفقاً عن فرض حظرٍ للتجوال في بعض أحياء العاصمة القطرية الدوحة، سخريةً على موقع “تويتر”، فيما عدّ مغرّدون الأمر نسجاً من خيال إعلام “دولة السعادة”.

 

وادّعت القناة الإماراتية أن “قوات تركية انتشرت على تقاطعات الطرق الرئيسية ونصبت حواجز تفتيش ببعض المناطق والاحياء في العاصمة القطرية إلى جانب فرض حظر التجوال على عدد من الأحياء الاخرى في أعقاب مظاهرات ‘محدودة‘ ظهر أمس الاول”.وفق مزاعمها

 

وسخرت الكاتبة القطرية “ابتسام آل سعد” من خبر قناة “دبي” بقولها في تغريدة: “أشكركم على رسم البسمة على وجوه أهل # .. الله ياخذكم ذبحتونا ضحك”.

وغرّد مستخدمون آخرون على خبر القناة بتعليقاتٍ ساخرة، رصدنا ابرزها:

 