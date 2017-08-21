ذكر تقريرٌ نشرته صحيفة FAZ الألمانية، رواتب زعماء العالم، مورداً مفاجأة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهي أنّه ليس كما يعتقد معظم الناس أنه الرئيس الأعلى دخلاً بين الرؤساء حول العالم.

وحلّ في المرتبة الاولى رئيس الوزراء السنغافوري، “لي هسين لونغ”، براتب سنوي قُدِّر بحوالي 1.4 مليون يورو. فيما احتل “ترامب” المرتبة الثانية في القائمة براتب سنوي بلغ 342 ألف يورو.

وحاز رئيس الوزراء الأسترالي، مالكولم تورنبول، المرتبة الثالثة بأجر سنوي يقدر بنحو 339 ألف يورو. أما المرتبة الرابعة فكانت من نصيب رئيس النمسا، ألكسندر فان دير بيلن، براتب وصل إلى 328 ألف يورو.

وتكشف نظرة على أجور زعماء العالم أن ميركل بأجرها السنوي المقدر بنحو 310.800 ألف يورو، ووفق التقرير الذي أصدره موقع “فيكس كاش” الألماني، والذي شمل قائمة برواتب أهم القادة والرؤساء في العالم، تحتل المرتبة الخامسة.

وفي سياق متصل، يتقاضى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سنوياً قرابة 182 ألف يورو، في حين يقدر الأجر السنوي لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بحوالي 164 ألف يورو، بينما يتحصل رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني على 117 ألف يورو سنوياً.

جدير بالذكر أن نفقات ذهاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى ناديه الخاص تجاوزت حاجز الـ20 مليون دولار، في أول 80 يوماً له في المنصب الرئاسي، وهو ما جعل الرئيس في طريقه لتجاوز إجمالي نفقات انتقالات أوباما على مدار ولايتيه الرئاسيتين في أول أعوامه بالمنصب الرئاسي، بحسب تقرير سابق لـCNN.

واستند تقرير موقع “فيكس كاش” على معطيات صادرة عن المنظمة غير الحكومية “وايج إنيديكاتور فاوندايشن”. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التقرير قدم معطيات صادرة عن جهات حكومية، لكن بعض هذه المعطيات غير دقيق.

فعلى سبيل المثال، قدَّم مكتب الرئيس الروسي معطيات مشكوكاً فيها بشأن راتب فلاديمير بوتين السنوي، الذي يقدر بنحو 126 ألف يورو. وعن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يتقاضى سنوياً قرابة 92 ألف يورو.

ولكن، يبدو أن التقرير لم يحتسب الامتيازات العينية التي يتمتع بها زعماء العالم على غرار السيارة والمسكن، كما لم يأخذ بعين الاعتبار الضرائب على الدخل.