قُتِلَ بطلُ العالم في رفع الأثقال لوزن 120 كجم، الروسيّ “أندريه دراتشيف”، الأحد، على يد أذربيجاني يحترف الفنون القتالية، أثناء شجار وقع بينهما بمدينة “خاباروفسك” أقصى شرق روسيا.

وذكر شهود عيان أن مشادة وقعت بين دراتشيف (32 عاما)، والأذربيجاني أنفار زيناروف (27 عاما)، في مقهى، فقررا الخروج لتصفية حساباتهما في الشارع عبر مشاجرة.

وظهر في تسجيلات كاميرات المراقبة أن “زيناروف”، رغم بنيته الجسدية الأصغر كثيرا من خصمه، أسقط “دارتشيف” بركلة في الرأس، وحين حاول النهوض وجه له ركلة أخرى في الوجه ثم أربعة لكمات أودت بحياته.

وتوفي بطل رفع الأثقال في المستشفى متأثر بإصابته، بينما لاذ القاتل بالفرار من موقع الأحداث وتبحث عنه الشرطة في الوقت الحالي.

ويعد “دراتشيف” ثاني بطل رياضىي رفيع المستوى يلقى حتفه في شجار خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، بعدما عثرت الشرطة في الـ 29 من يوليو الماضي عند بحيرة “بايكال” على جثة “يوري فلاسكو”، بطل أوروبا مرتين في المصارعة الحرة عن فئة الشباب، وكانت تبدو عليها آثار العديد من الطعنات في الرأس والرقبة.