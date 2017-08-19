سخر الإعلامي السوري والمذيع بقناة “الجزيرة”، الدكتور فيصل القاسم، من قرار الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز باستقبال الحجاج القطريين، على نفقته الخاصة على الرغم من ان المواطن القطري وحسب التقارير الأممية هو الاعلى دخلا في العالم، في حين هناك مئات الملايين من الفقراء الغير قادرين على اداء الحج ولم يستقبلهم.

وفي إشارة منه إلى أن الامرَ ليس إلا توظيفا سياسيا، قال “القاسم” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” ساخرا: “أليس حجاج البلدان الفقيرة أولى بالحج إلى البيت الحرام على نفقة السعودية من حجاج قطر الأعلى دخلاً في العالم؟”.

أليس حجاج البلدان الفقيرة أولى بالحج إلى البيت الحرام على نفقة السعودية من حجاج قطر الأعلى دخلاً في العالم؟ جرماط بن قسقاس الزنعبوطي الثالث — فيصل القاسم (@kasimf) August 19, 2017

وكان الملك سلمان بن عبد العزيز، قد وجه بدخول الحجاج القطريين إلى السعودية عبر منفذ سلوى البري لأداء مناسك الحج.

وبناء على التوجهات الجديدة، سمح لكافة القطريين الذين يرغبون بأداء مناسك الحج بالدخول من دون التصاريح الإلكترونية.

وأمر العاهل السعودي أيضا بإرسال طائرات خاصة تابعة للخطوط السعودية إلى مطار الدوحة؛ لنقل كافة الحجاج القطريين على نفقته الخاصة.

جاء ذلك بعد استقبال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للشيخ القطري المقيم في المملكة عبد الله علي آل ثاني، في محاواة من السعودية لتلميعه لتنفيذ هدفها غير المعلن بإسقاط النظام في الدوحة وتعيين من يواليها على رأس السلطة، وهو الامر الذي رفضه القطريين مؤكدين على بيعتهم للشيخ تميم بن حمد آل ثاني.