سخر الإعلامي السوري والمذيع بقناة “”، الدكتور ، من قرار الملك السعودي باستقبال ، على نفقته الخاصة على الرغم من ان المواطن القطري وحسب التقارير الأممية هو الاعلى دخلا في العالم، في حين هناك مئات الملايين من الفقراء الغير قادرين على اداء ولم يستقبلهم.

 

وفي إشارة منه إلى أن الامرَ ليس إلا توظيفا سياسيا، قال “القاسم” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” ساخرا: “أليس البلدان الفقيرة أولى بالحج إلى البيت الحرام على نفقة من الأعلى دخلاً في العالم؟”.

وكان بن عبد العزيز، قد وجه بدخول الحجاج القطريين إلى السعودية عبر منفذ سلوى البري لأداء مناسك الحج.

 

وبناء على التوجهات الجديدة، سمح لكافة القطريين الذين يرغبون بأداء مناسك الحج بالدخول من دون التصاريح الإلكترونية.

 

وأمر أيضا بإرسال طائرات خاصة تابعة للخطوط السعودية إلى مطار الدوحة؛ لنقل كافة الحجاج القطريين على نفقته الخاصة.

 

جاء ذلك بعد استقبال ولي العهد السعودي للشيخ القطري المقيم في المملكة عبد الله علي آل ثاني، في محاواة من السعودية لتلميعه لتنفيذ هدفها غير المعلن بإسقاط النظام في الدوحة وتعيين من يواليها على رأس السلطة، وهو الامر الذي رفضه القطريين مؤكدين على بيعتهم للشيخ تميم بن حمد آل ثاني.