نشر المعارض السعودي المعروف غانم الدوسري، مقطعا مصورا لشخص يقول إنه مواطن سعودي يهدد “الدوسري” ويتوعده، مصرحا أنه لو أراد الوصول إليه لفعل.

وأثار “الفيديو” سخرية الشاب السعودي غانم الدوسري الذي أزعج آل سعود حتى أصبح يلقب بـ”قاهر آل سعود”، حيث نشر المقطع على صفحته بـ”تويتر” مرفقا معه رسوم تعبيرية ساخرة، وهذه ليست المرة الأولى التي يدفع فيها النظام السعودي بشخصيات تابعة له تهدد معارضيه وتتوعدهم.

وبمجرد كتابة إسم “غانم الدوسري” على محرك البحث الشهير “جوجل”، تظهر عدد من الأخبار والنتائج التي تتصدر عملية البحث يرشحها المحرك نظرا لانتشارها الكبير وتداولها على نطاق واسع، كل هذه الأخبار تجدها مقترنة دائما بفضائح مدوية لـ آل سعود وسياساتهم “الكارثية” مدعمة بمعلومات حساسة جدا ووثائق وإثبتات مسربة من داخل الديوان الملكي، ولا يمضي الكثير حتى تثبت بالفعل صحة هذه المعلومات، حتى أصبح الرجل الذي لقبه متابعيه بـ (قاهر آل سعود) كابوسا كبيرا لم يجد له “بن سلمان” بكل نفوذه وحاشيته وجبروته وعلاقاته في الداخل والخارج حلا إلى الآن.

“غانم حمود المصارير الدوسري” المعروف بـ”غانم الدوسري”، من أبرز المعارضين السعوديين الناشطين على “تويتر”، يتابع حسابه قرابة 370 ألف متابع ويقيم في العاصمة البريطانية “لندن” منذ عام 2003. ويُعرّف نفسه بأنه مدافع عن حقوق الإنسان، ويعتمد على كشف خبايا آل سعود وفسادهم حيث يحصل على معلومات غاية في الحساسية عن أفراد العائلة المالكة.

ويقدم “الدوسري” نفسه من خلال عدة منصات عبر الفضاء الإعلامي الواسع، منها صفحته الرسمية على “تويتر”، وأيضا قناة خاصة على موقع “يوتيوب” ينتقد فيها العائلة الحاكمة ويفضح مخططاتهم بأسلوب ساخر لجذب المشاهدين وتقديم معلوماته بشكل لا يمل منه المتابع، حيث اشتهرت له عدة ألقاب أطلقها على أفراد الأسرة الحاكمة وصارت متداولة بين النشطاء منها لقب “سلمانكو” الذي أطلقه على الملك سلمان، و”الدب الداشر” الاسم الذي لقب به محمد بن سلمان وانتشر بين النشطاء كالنار في الهشيم – بالعامية السعودية يعنى الصايع-.

وقناة الدوسري المعروفة بـ”غانم تيوب” تحقق مشاهدة عالية مع كل حلقة ساخرة يقوم بنشرها، لما تحمله من اختراق للمجتمع السعودي وكسر الهيبة الملكية، ويبرع بطريقة جيدة في إيصال ما يريد، بما يقدمه من معلومات مهمة داخل قالب كوميدي.

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