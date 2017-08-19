اجتاز مشروع مركز التدريب المتكامل لمحاكاة قيادة المروحية (قطر AW139)، الذي طورته شركة “هافلسان” التركية للصناعات الإلكترونية الجوية، لصالح الدوحة، الاختبار بنجاح.

ومن خلال تطوير خبراتها وتصديرها، في مجالات الاتصالات، والكمبيوتر، والاستخبارات، وأنظمة القتال البحرية، وأنظمة الدفاع الجوي، وأنظمة المحاكاة والتدريب، وأنظمة الأمن الوطني، وأنظمة إدارة الطاقة، تساهم “هافلسان” في دعم اقتصاد البلاد والصناعة الدفاعية.

وفي إطار اتفاق وقعته مع الدوحة، في 2013، انجزت الشركة للقوات الجوية القطرية بنجاح، مشروع “محاكاة المهام بشكل كامل، والتدريب على إجراءات الطيران والملاحة، ومحاكاة تدريب طاقم المقصورة، ونظام استخلاص المعلومات، ومركز السيطرة التكتيكية”.

وبلغت تكلفة المركز نحو 40 مليون دولار، أنجزته الشركة بقدرات 70% منها محلية.

ومن المخطط أن يقدم المركز التدريب لألف طيار، خلال العام الواحد.

وشركة “هافلسان” التركية للصناعات الالكترونية الجوية؛ متخصصة في إنتاج البرمجيات والأنظمة، وتوفير حلول متكاملة، في قطاعي الدفاع والاتصالات.

كما تركز الشركة في نشاطاتها على التحليل، والتصميم، والتطوير، والأنظمة المدمجة الواسعة النطاق، وتشتمل قدراتها الهندسية على أنظمة المراقبة، والاستطلاع، والاستخبارات.