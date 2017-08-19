قالت قناة الجزيرة بانها ستبث فيلماً وثائقيا بعنوان “الوصاية” وذلك في الساعة العاشرة من مساء الاثنين القادم تكشف من خلاله عن الدور الإماراتي في اليمن، وهيمنتها على ثروات ومقدرات اليمنيين في المناطق التي تخضع لسيطرتها داخل المحافظات الجنوبية.

ويتطرق الفيلم الذي سيبث في برنامج “للقصة بقية” الى السجون السرية التي أنشأتها دولة الامارات في اليمن، ومحاربتها للمؤيدين لشرعية الرئيس عبدربه منصور هادي والحكومة اليمنية.

ومن المتوقع ان يناقش البرنامج إجابات لكيفية تحول الإمارات من مشارك في التحالف العربي لإعادة الشرعية، الى مهيمن على ثروات البلاد، وسيطرتها على الموانئ والسواحل اليمنية، لفرض الوصاية عليها، بعد انشائها سجون سرية، وتشجيعها للنزعات الانفصالي