تداولت مواقع إلكترونية خلال الساعات القليلة الماضية خبراً مفاده إلقاء قوات من مباحث أمن الجيزة القبض على الفنان عمرو يوسف وزوجته الفنانة السورية كندة علوش، في كمين بكورنيش النيل بالعجوزة، وبحوزتهما 15 قرص مخدر ترامادول وتذكرتين هيروين.

غير أنّ الفنان عمرو يوسف أكّد أنه موجود في منزله، وأفزعته تلك الشائعة، مشيرا إلى أنه سيظهر “لايف” على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي لتكذيب تلك الشائعة أيضاً.

وفي أول تصريح بعد شائعة القبض عليهما، قالت الفنانة كندة علوش في تصريح لـ”اليوم السابع”، “حسبي الله ونعم الوكيل في مروجي الشائعات التي تطال سمعة الإنسان”.

وأكدت أنها موجودة حالياً في “الجونة” لقضاء إجازتها الصيفية، ولا صحة لما نشر على الإطلاق.