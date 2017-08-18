سخر مدير عام قناة “، من التي أطلقها المستشار في ، ومطالبته المغردين بوضع أسماء من يرونه مناسبا ممن انتقدوا دول حتى يتم معاقبته، أو قتله.

 

وقال “أبو هلاله” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” ردا على وضع اسمع في القائمة:” الذباب الإلكتروني يجمع هي قائمة الشرف للإعلاميين الذين يحترمون مهنتهم، يخشون الله ويحتقرون الطغاة”.

وأضاف في تغريدة أخرى:” نتذكر شهداء الجزيرة الذين باعوا عزيز النفوس وبذلوا غزير الدماء نستمد العزم منهم، ونعاهدهم أن نؤدي الأمانة مهما كان الثمن #القائمة_السوداء”.

وتابع قائلا: “نكثر عند الفزع،ونقل عند الطمع صمدنا يوم هربوا في والعراق ولبنان وفلسطين وسورية وأفغانستان وميدان التحرير.. #القائمة_السوداء”.

واكد على أن “من لم يفزع من قصف الطيران في حروب العراق وأفغانستان وتموز وغزة .. و كيماوي بشار ،، هل يرهبه طنين الذباب الإلكتروني؟ #القائمة_السوداء”.

واختتم تدويناته قائلا: “يعجبني اللون الأسود، ستار الكعبة المشرفة، راية العقاب راية النبي، طرزوا أسماءنا بخيوط كالنجوم في حالك الظلام #القائمة_السوداء”.

وكان المستشار في الديوان الملكي السعودي والمكلف بإدارة الحملة الإعلامية لدول الحصار، سعود القحطاني قد أطلق هاشتاجا عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” بعنوان: “#القائمة_السوداء”، طالب من خلاله المغردين بوضع جميع الأسماء التي انتقدت مواقف ليتم محاسبتهم، متوعدا كل من يرد اسمه في هذه القائمة بعقاب يصل للقتل على حد قوله.