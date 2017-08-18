سخر مدير عام قناة “الجزيرة” ياسر أبو هلالة، من القائمة السوداء التي أطلقها المستشار في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني، ومطالبته المغردين بوضع أسماء من يرونه مناسبا ممن انتقدوا دول الحصار حتى يتم معاقبته، أو قتله.

وقال “أبو هلاله” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” ردا على وضع اسمع في القائمة:” الذباب الإلكتروني يجمع #القائمة_السوداء هي قائمة الشرف للإعلاميين الذين يحترمون مهنتهم، يخشون الله ويحتقرون الطغاة”.

الذباب الإلكتروني يجمع #القائمة_السوداء هي قائمة الشرف للإعلاميين الذين يحترمون مهنتهم، يخشون الله ويحتقرون الطغاة — ياسر أبوهلالة (@abuhilalah) ١٧ أغسطس، ٢٠١٧

وأضاف في تغريدة أخرى:” نتذكر شهداء الجزيرة الذين باعوا عزيز النفوس وبذلوا غزير الدماء نستمد العزم منهم، ونعاهدهم أن نؤدي الأمانة مهما كان الثمن #القائمة_السوداء”.

نتذكر شهداء الجزيرة الذين باعوا عزيز النفوس وبذلوا غزير الدماء نستمد العزم منهم، ونعاهدهم أن نؤدي الأمانة مهما كان الثمن#القائمة_السوداء — ياسر أبوهلالة (@abuhilalah) ١٧ أغسطس، ٢٠١٧

وتابع قائلا: “نكثر عند الفزع،ونقل عند الطمع صمدنا يوم هربوا في اليمن والعراق ولبنان وفلسطين وسورية وأفغانستان وميدان التحرير.. #القائمة_السوداء”.

نكثر عند الفزع،ونقل عند الطمع صمدنا يوم هربوا في اليمن والعراق ولبنان وفلسطين وسورية وأفغانستان وميدان التحرير.. #القائمة_السوداء — ياسر أبوهلالة (@abuhilalah) ١٧ أغسطس، ٢٠١٧

واكد على أن “من لم يفزع من قصف الطيران في حروب العراق وأفغانستان وتموز وغزة .. و كيماوي بشار ،، هل يرهبه طنين الذباب الإلكتروني؟ #القائمة_السوداء”.

من لم يفزع من قصف الطيران في حروب العراق وأفغانستان وتموز وغزة .. و كيماوي بشار ،، هل يرهبه طنين الذباب الإلكتروني؟ #القائمة_السوداء — ياسر أبوهلالة (@abuhilalah) ١٧ أغسطس، ٢٠١٧

واختتم تدويناته قائلا: “يعجبني اللون الأسود، ستار الكعبة المشرفة، راية العقاب راية النبي، طرزوا أسماءنا بخيوط الذهب كالنجوم في حالك الظلام #القائمة_السوداء”.

يعجبني اللون الأسود، ستار الكعبة المشرفة، راية العقاب راية النبي، طرزوا أسماءنا بخيوط الذهب كالنجوم في حالك الظلام #القائمة_السوداء — ياسر أبوهلالة (@abuhilalah) ١٧ أغسطس، ٢٠١٧

وكان المستشار في الديوان الملكي السعودي والمكلف بإدارة الحملة الإعلامية لدول الحصار، سعود القحطاني قد أطلق هاشتاجا عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” بعنوان: “#القائمة_السوداء”، طالب من خلاله المغردين بوضع جميع الأسماء التي انتقدت مواقف دول الحصار ليتم محاسبتهم، متوعدا كل من يرد اسمه في هذه القائمة بعقاب يصل للقتل على حد قوله.