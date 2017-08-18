في مشهدٍ صادمٍ أصابَ حشداً ضخماً من النّاس بالرعب في قاعةٍ للرقص، تعرّضت راقصة لكسرٍ مروّع في رقبتها أثناء أداء رقصة مثيرة.

وظهرت الراقصة وهي تحاول الوقوف على يديها ورفع ساقيها لأعلى وسط حشد ضخم، ليصبح وزنها بالكامل محملا على رقبتها، ولسوء الحظ، فقدت توازنها، ما أدى إلى كسر رقبتها والتواء جسدها ووقوعها على الأرض.

وذكر الموقع أنه من غير المعروف ما إذا كانت الراقصة قد نجت، لكن بعض التقارير أشارت أنها من الممكن أن تنجو من الحادث لكنها أصيبت بالشلل.

وتم نشر الفيديو في وقت سابق من هذا الشهر، ويعتقد أن الفيديو تم تصويره في جامايكا.