تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو يكشف كذب ادعاءات قناة “دبي” الإماراتية حول قيام السلطات القطرية باعتقال عسكريين لرفضهم الاستعانة بالقوات “التركية والإيرانية” على حساب الجيش القطري.

ووفقا قناة “دبي” فقد زعمت القناة بأن الاعتقالات شملت 62 جنديا قطريا، و”العقيد حسن يوسف الملا مدير مكتب رئيس الأركان القطري”، مرجعة سبب ذلك لرفضه الاستعانة بالقوات التركية والإيرانية على حساب الجيش القطري، على حد قولها.

وأظهر الفيديو أن المدعو العقيد حسن يوسف الملا متواجد في مكان عمله وظهر في الفيديو ليسخر من قناة “دبي”.