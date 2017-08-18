دشنت السلطات كبيرة، في بجدة، وطالبوا التوقيع عليها، وكتابة كلمات شكر للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وافتتح الجدارية، أمس الخميس،  مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للمطارات المهندس طارق العبد الجبار، ودون عليها أولى الكلمات «خدمة ضيوف الرحمن شرف لا بعده شرف، شكراً ، شكرا لولي العهد الأمين».

وتبلغ مساحة الجدارية حوالي 10 أمتار، وعليها صورة للملك سلمان، وعبارة «شكرا خادم الحرمين».

ودوّن بعض الحجاج القادمين عبر مجمع صالات والعمرة على الجدارية عبارات الشكر والثناء للملك سلمان.

وانتقد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فكرة الجدارية وربطها بفريضة الحج، واعتبروها نوعا من التسييس للشعيرة، مشيرين إلى أنه لا ينبغي إشغال الحجاج بغير فريضتهم، مؤكدين أن الفريضة لله.

 

 

 

 

 