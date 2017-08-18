دشنت السلطات السعودية جدارية كبيرة، في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وطالبوا الحجاج التوقيع عليها، وكتابة كلمات شكر للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وافتتح الجدارية، أمس الخميس، مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للمطارات المهندس طارق العبد الجبار، ودون عليها أولى الكلمات «خدمة ضيوف الرحمن شرف لا بعده شرف، شكراً خادم الحرمين، شكرا لولي العهد الأمين».

وتبلغ مساحة الجدارية حوالي 10 أمتار، وعليها صورة للملك سلمان، وعبارة «شكرا خادم الحرمين».

ودوّن بعض الحجاج القادمين عبر مجمع صالات الحج والعمرة على الجدارية عبارات الشكر والثناء للملك سلمان.

وانتقد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فكرة الجدارية وربطها بفريضة الحج، واعتبروها نوعا من التسييس للشعيرة، مشيرين إلى أنه لا ينبغي إشغال الحجاج بغير فريضتهم، مؤكدين أن الفريضة لله.

اركان الحج آلجديدة الاحرام آلغسل لبس الاحرام النية الوقوف بعرفةطواف الافاضة والسعي والوقوف والتذلل أمام تمثال خادم ألحرمين وكتابة كلمة شكرا pic.twitter.com/qEmTnE3fE9 — د. باسل المشبوك (@drmshbuk) August 18, 2017

#القايمه_السوداء تزداد

مقالات تمجيد بتحريف في ايات القران ..

جدارية في الحج ..

حصار شعب

تسييس للحج

انزلاق للاعراض ..

اكاذيب وافتراءات — فهد العمادي (@fahedalemadi) August 18, 2017

ماصدق .. صج صج مصخوها! الحج صار فيه جذب ومجاملات! لاحول ولاقوة الا بالله .. المشكله كانوا يتطنزون ع جدارية تميم المجد:) https://t.co/lRVW7qTfRM — غادة' قطرية🇶🇦😉 (@Ghdooi) August 18, 2017

موسم الحج لهذا العام

هو موسم جدارية سلمان

موسم البدعة في الحج pic.twitter.com/YOYv25EXAq — Nasser A Al Darwish (@naldarwish26) August 18, 2017