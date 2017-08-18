دشنت السلطات السعودية جدارية كبيرة، في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وطالبوا الحجاج التوقيع عليها، وكتابة كلمات شكر للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.
وافتتح الجدارية، أمس الخميس، مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للمطارات المهندس طارق العبد الجبار، ودون عليها أولى الكلمات «خدمة ضيوف الرحمن شرف لا بعده شرف، شكراً خادم الحرمين، شكرا لولي العهد الأمين».
وتبلغ مساحة الجدارية حوالي 10 أمتار، وعليها صورة للملك سلمان، وعبارة «شكرا خادم الحرمين».
ودوّن بعض الحجاج القادمين عبر مجمع صالات الحج والعمرة على الجدارية عبارات الشكر والثناء للملك سلمان.
وانتقد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فكرة الجدارية وربطها بفريضة الحج، واعتبروها نوعا من التسييس للشعيرة، مشيرين إلى أنه لا ينبغي إشغال الحجاج بغير فريضتهم، مؤكدين أن الفريضة لله.
اركان الحج آلجديدة الاحرام آلغسل لبس الاحرام النية الوقوف بعرفةطواف الافاضة والسعي والوقوف والتذلل أمام تمثال خادم ألحرمين وكتابة كلمة شكرا pic.twitter.com/qEmTnE3fE9
— د. باسل المشبوك (@drmshbuk) August 18, 2017
#القايمه_السوداء تزداد
مقالات تمجيد بتحريف في ايات القران ..
جدارية في الحج ..
حصار شعب
تسييس للحج
انزلاق للاعراض ..
اكاذيب وافتراءات
— فهد العمادي (@fahedalemadi) August 18, 2017
ماصدق .. صج صج مصخوها! الحج صار فيه جذب ومجاملات! لاحول ولاقوة الا بالله .. المشكله كانوا يتطنزون ع جدارية تميم المجد:) https://t.co/lRVW7qTfRM
— غادة' قطرية🇶🇦😉 (@Ghdooi) August 18, 2017
موسم الحج لهذا العام
هو موسم جدارية سلمان
موسم البدعة في الحج pic.twitter.com/YOYv25EXAq
— Nasser A Al Darwish (@naldarwish26) August 18, 2017
جدارية لتسييس الحج على نمط العرضات السعودية التي يتم فيها إستعراض السيوف وهم بعيدين كل البعد عن صقيل السيوف
وضرب الرقاب#جدارية_للعبوديه pic.twitter.com/rKDRPH4Hy0
— سالمين العامري (@salmeenalaamri) August 18, 2017
تعليق واحد علي “انهم لا يستغلون الحج لكنهم يدشنون فقط جدارية “شكرا خادم الحرمين”!!”
لماذا شكرا لإبن النعال المجوسي خائن الحرمين؟ هل الأماكن المقدسة ملك لآل نحوس المجوس؟ ألا يأخذون جباية باهظة من حجاج بيت الله الحرام، أم يقدمون لهم شيئا بالمجان ولا أدري؟ أما عن توسيع الحرم فهو بأموال المسلمين، ولو تولت الهند الهندوسية عابدة الأبقار إدارة الأماكن المقدسة بالحجاز لما وسعها إلا أن ترعاها بأفضل من آل قرود بمليار مرة على الأقل، طالما يعود عليها بكل الفوائد التي يستولي عليها المجوس السعادنه.