شن الإعلامي الفلسطيني والمذيع بقناة “ هجوما عنيفا على نائب رئيس شرطة ، الفريق ، وذلك على إثر تداول مقطع فيديو يقر فيه بوجود الدعارة في بشكل كبير معتبرا إياها بلوى عامة.

 

وقال “ريان” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”، موجها كلامه لـ”خلفان”:” هزلت ! لن تطهرك مياه # ، ثم اين هم قتلة المبحوح ! و لماذا ترفض الاجابة على الهاتف ، نجله يريد قتلة ابيه منك #”.

 

وأضاف في تغريدة أخرى: ” ليس غريبا قيادة ضاحي خلفان لعبد الرحمن الراشد وعبد العزيز الخميس ما يفسر تحريض ضاحي والراشد على تكرار رابعة في #الخليج”.

وكان ناشطون قد تداولوا بموقع التدوين المصغر “تويتر”، مقطعا مصورا سخروا فيه من نائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان، بعد تقمصه هذه الأيام دور الواعظ الحكيم عبر تغريداته، ليذكروه بماضيه “القذر” وتصريحاته المشينة عن الدعارة في دبي ودعمه العلني للصهاينة.

 

وحوى المقطع المتداول تصريحات قديمة لـ “خلفان” اعترف فيها علانية بوجود فنادق الدعارة في دبي، وسلط الضوء على مشاركة خلفان في “المبحوح” بعد ملاحقته لقتلته والتستر عليهم وإغلاق الملف دون محاكمة أو استدعاء لهم.

 

كما جاء بالفيديو تصريحات لنائب رئيس شرطة دبي يحارب فيها الإسلام علانية ويدعو لإزاحته من المشهد.. حسب وصفه.