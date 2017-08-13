تداول ناشطون مصريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر أحد أفراد الشرطة وهو يقتحم إحدى عربات “المترو” المخصصة للنساء.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد توجه الشرطي لإحدى السيدات قائلا: “وحياة أمي لأخليكي تتعلمي الأدب”، مهددًا إياها بالحبس.

فيما حاولت مستقلات عربة مترو السيدات، منع أمين الشرطة من الاعتداء على السيدة إلا أنه قام بتهديدهن وترويعهن، واعتدى على إحداهن.

يشار إلى أن تجاوزات أفراد الشرطة ضد المواطنين قد ازدادت بشكل كبير جدا منذ انقلاب 3 تموز/يوليو 2013 بعد أن تم الحد منها بشكل كبير في أعقاب ثورة 25يناير 2011، الأمر الذي يثير غضبًا حقوقيًا وسياسيًا تجاه وزارة الداخلية.