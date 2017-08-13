يعيش الفتى “راشد بالحصا”، البالغ من العمر 15 عاماً، إبن أكبر مدير أعمال في الإمارات الملياردير “سيف احمد بالحصا”، حياة فارهة للغاية، إذ ليس فقط غنياً بل مشهوراً أيضاً إلى حد أنه يستقبل أبرز المشاهير العالميين في بيته وعليهم أخذ موعد من مدير أعماله للإتقاء به!.

@beingsalmankhan checking out my new car 🙏🏽🔑❤️#ferrari#salmankhan#india#bollywood#mumbai#supreme A post shared by Rashed Belhasa Aka-Money Kicks (@rsbelhasa) on Aug 12, 2017 at 8:37am PDT

وعلى حسابه في “انستغرام” يستعرض الفتى الصغير سيارته التي يقدر ثمنها بربع مليون دولار، رغم أن عمره لا يسمح بالقيادة.

بالإضافة إلى شغفه بالمشاهير، يملك “بالحصا” شغفاً كبيراً للأحذية الرياضية وقد قام بعرضها على قناة يوتيوب في العام 2015 وعلى إثر هذا الفيديو حصل على ما يزيد من مليون متابع. وهذا ما دفع النجمة “ماريا كاري” إلى زيارة خزانته وتفقد الأحذية عن كثب.

عديدُ المشاهير قاموا بزيارة “راشد بالحصا” ومنهم النجمة “ريهانا” و “نيكي ميناج” والنجم “جاكي شان”. وله صور مع نجوم بارزين كلاعب ريال مدريد الاسباني كريستيانو رونالدو، والنجم الارجنتيني لاعب برشلونة الإسباني ليونيل ميسين والطاهي التركي الشهير “نصرت غوكشيه”.

ويمتلك “بالحصا” 400 حيوان منها فهود ونمور وأسود.