نشر تلفزيون قطر تقريرا مصورا عبر قناته الرسمية بـ”يوتيوب”، فضح فيه سياسات سعود القحطاني المستشار بالديوان الملكي السعودي، والذي أراد التغطية على تهديده “الفاشل” بالغزو العسكري لقطر بعد الهجوم الشديد عليه، وذلك من خلال تدشين هاشتاجات جديدة لصرف النظر عن تغريدته الأولى التي حوت تهديدا مبطنا بغزو قطر عسكريا.

وسلط التقرير الضوء على تغريدة “القحطاني” التي وجه فيها رسالة تهديد مبطنة قال فيها:”القطرية ماراح تنزل ولا تمر فوق الأجواء. ونكتة تدويل الحرمين جاء الجواب الرسمي أنها إعلان حرب. يعني ما نوقف إلا بقصر الوجبة. وحمد فهم الرسالة” كما ورد بنص تغريدته.

ولحفظ ماء وجه وللتغطية على هذه التغريدة الفاشلة بعد الهجوم العنيف الذي شنه النشطاء عليه عبر هاشتاج دشنوه تحت عنوان “#وزير_سعودي_يهدد_بغزو_قطر”، حاول “القحطاني” صرف النظر عن تغريدته بتدشين هاشتاج جديد تحت عنوان #الخطوط_القطرية_من_أركان_الحج سخر فيه من شعائر الإسلام.

وأوعز إلى خلاياه الإلكترونية المدعومة من أبو ظبي، بنشر الهاشتاج للتغطية على تغريدته الأولى.

وعلى نهج إعلام شيطان العرب “ابن زايد” وبعد سخرية الكاتبة الإماراتية، ابتسام الكعبي من السنة النبوية، خرج علينا اليوم سعود القحطاني مستشار محمد ابن سلمان لينافس “الكعبي” ويسخر من أركان الإسلام ويفتح الباب بوضاعة و”خسة” للتهكم على شعائر المسلمين.

ودون “القحطاني” في تغريدة جديدة له أثارت جدلا واسعا، ورصدتها (وطن):”أخشى أن يخرج علينا عزمي بشارة أو مفتي السلطة بفتوى أن الحج على #الخطوط_القطرية_من_أركان_الحج !” ليفتح بتغريدته السفيهة تلك الباب لخلاياه الإلكترونية وأتباع ابن زايد للسخرية من شعائر الإسلام وأركانه.

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