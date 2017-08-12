وصف دبلوماسي هندي إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ”المعتوهة” مثل الأمراء السعوديين الذين يجب أن يتم التملق لهم لتحقيق مصالح الهند الوطنية.

ووفقا لما نقلته صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، فإنّ دبلوماسيّاً هنديّاً قال لرئيس تحرير صحيفة هندية “نعتبر إيفانكا ترامب كالأمراء السعوديين المعتوهين، من مصالحنا الوطنيّة أن نتملّق لهم”.

يشار إلى أن إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب سترأس وفد بلادها في قمة ريادة الأعمال العالمية والتي ستُقام في تشرين الثاني/ نوفمبر القادم في جنوب الهند.

وفي هذا الإطار، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن هذا الحدث الذي يستمرّ لثلاثة أيام يشجع التعاون بين رجال الأعمال الأميركيين والمستثمرين مع نظرائهم الدوليين، وذلك من أجل الوصول إلى علاقات دائمة في ما بينهم.