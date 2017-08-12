هاجمت الفنانة المصرية سما المصري الفنانة نيللي كريم بسبب صورتها المثيرة للجدل وهي بملابس البحر، لتكتب تعليقاً على الأمر معترضة من خلاله على عدم مساواة الجمهور بينها وبين نيللي في حالة لو فعلت مثلها ونشرت صورتها “بالمايوه”.

وكتبت سما المصري معلقةً على صورة “مايوه” نيللي كريم: “بالنسبة لنيللي ((حريه شخصيه)) بالنسبة لسما المصري((قله ادب وسفاله))…….طبعا لو سما المصري هي اللي كانت لابسه المايوه ده ومنزله صوره ذي دي كان زمان اتعمل عليا حفله دلوقتي واتمسك لها طبله ورق واشتغلت المواقع تقطيع في اللي جابوني من صحفيين ولاد حلال ومواقع ع النت وصفحات من إياها”.