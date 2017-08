بالنسبه لنيللي ((حريه شخصيه)) بالنسبه لسما المصري((قله ادب وسفاله))…….طبعا لو سما المصري هي اللي كانت لابسه المايوه ده و منزله صوره ذي دي كان زمان اتعمل عليا حفله دلوقتي واتمسك لها طبله ورق واشتغلت المواقع تقطيع في اللي جابوني من صحفيين ولاد حلال ومواقع ع النت وصفحات من اياها…طب ماهو الفنانات اللي بيسبقوني في السن وفي الفن بيلبسوا مايوهات عادي اهو اشمعن اااااني؟؟؟…..لكن نيللي نجمه برضو…انا عارفه اني بنت البطه السوده وكمان في فرق سرعات برضو ياسيدي…..امممم….اه لو لعبت يازهر….بحبك يانيللي….علي فكره الصوره علي صفحتها انا مش سارقاها…انا مش حراميه…انا مغنيه…هههه…بس بصراحه قمر يانيللي ولا يبان عليكي السن والمايوه يجنن عليكي…ربنا يحميكي والله وتمتعينا بالمايوهات الحلوه دي …هانزل اشتري مايوه ذيه بالظبط ولا عزاء للمنفسنييين

