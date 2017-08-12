كشف متحدث باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب، وهو جهاز يتبع وزارة العدل في تونس، السبت عن إحباط “مخطط إرهابي كبير” كان يستهدف مقرات أمنية وعسكرية جنوب البلاد.

وقال المتحدث باسم الجهاز القضائي سفيان السليطي إن “خمسة عناصر إرهابية من بين 22 عنصرا متورطا في المخطط الإرهابي جرى ايقافهم وإصدار بطاقات ايداع بالسجن بحق أربعة من بينهم”.

وبحسب المتحدث فإن المخطط “الذي تم الكشف عنه عبر عمل استخباراتي” كان يقوم على تجنيد عناصر إرهابية داخل تونس بالتنسيق مع عناصر أخرى متواجدة بليبيا والتحضير لشن ضربات ضد مقرات أمنية وعسكرية جنوب البلاد كتلك التي تم التحضير لها في مدينة بن قردان في مارس/آذار من العام الماضي قبل أن يتم احباطها من قبل الأمن والجيش”.

وذكر المسؤول أن مساعي الخلية الإرهابية كانت تعمل على استغلال الاضطرابات والاحتجاجات الاجتماعية التي شهدتها مناطق في الجنوب ومن بينها تطاوين وقبلي في وقت سابق من هذا العام.

وأفاد السليطي في تصريح لوكالة الأنباء التونسية بأن النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب باشرت تحقيقا ضد 22 متهما من بينهم 5 بحالة احتفاظ و2 بحالة سراح و15 بحالة فرار في ليبيا من “أجل جرائم إرهابية والتآمر ضد أمن الدولة الداخلي ومحاولة الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة”.

وقال السليطي إن هذه العملية “تعد من أكبر العمليات نجاحا على المستوى الاستخباراتي لجهة أن المخطط الارهابي كان مدروسا ويعتمد على حشد أكبر عدد من المقاتلين”.

يشار إلى أن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب هو هيئة استحدثتها الحكومة التونسية عام 2014 بهدف تخفيف الضغط على محكمة تونس العاصمة المختصة في النظر في القضايا الارهابية ودعم جهود الدولة في مكافحة الارهاب، وهو هيئة تختص بالنظر في قضايا فئة معينة من المتهمين ونوعية معينة من التهم، ما يجعله هيكلا ذي مرجعية تختص بالتحقيقات الابتدائية الخاصة .