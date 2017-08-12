شن الإعلامي العماني، موسى الفرعي، هجوما عنيفا على دولة الإمارات، متهما إياها بالسطو على التاريخ العماني، مشددا على أن سرقة التاريخ “ماركة مسجلة” باسمهم، مؤكدا بأنهم “أقزام” صدقوا “وهم” البطولة لسكوت أهل الحق عن حقهم.

وقال “الفرعي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”العتب على المعنيين في عُمان لسكوتهم إزاء المحاولات الإماراتية المتكررة في السطو على التاريخ العماني.. سرقة التاريخ ماركة مسجلة باسمهم!!”.

العتب على المعنيين في عُمان لسكوتهم إزاء المحاولات الإماراتية المتكررة في السطو على التاريخ العماني..

سرقة التاريخ ماركة مسجلة باسمهم!! pic.twitter.com/jHnjJaVHaz — موسى الفرعي (@moosaFarei) August 12, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: “ما يشهده العالم هو نتيجة طبيعية حين يصدّق أ(قزام) التاريخ (وَهْم) البطولة الذي هو بدوره نتيجة طبيعية لسكوت أهل الحق وتجاهلهم!!”.

ما يشهده العالم هو نتيجة طبيعية حين يصدّق أ(قزام) التاريخ (وَهْم) البطولة الذي هو بدوره نتيجة طبيعية لسكوت أهل الحق وتجاهلهم!! — موسى الفرعي (@moosaFarei) August 12, 2017

وأكد “الفرعي” على أن “التاريخ مرآة مصقولة لا يمكن للدهان الزائف الثبات عليها، لذلك فإن اتساخ الأصابع والثياب أمر طبيعي لمن يحاول تشويه التاريخ أو تدليسه!”.

التاريخ مرآة مصقولة لا يمكن للدهان الزائف الثبات عليها، لذلك فإن اتساخ الأصابع والثياب أمر طبيعي لمن يحاول تشويه التاريخ أو تدليسه! — موسى الفرعي (@moosaFarei) August 12, 2017

وأوضح بأن “مزور التاريخ له أن يصدق مادته الزائفة كي ينام باطمئنان مؤقت!! ولكن عليه أن يحذر الآتي فالنقود المزورة لا قيمة لها”.

مزور التاريخ له أن يصدق مادته الزائفة كي ينام باطمئنان مؤقت!! ولكن عليه أن يحذر الآتي فالنقود المزورة لا قيمة لها.. pic.twitter.com/9qFowO46D2 — موسى الفرعي (@moosaFarei) August 12, 2017

ودعا “الفرعي” الإمارات بأن تصنع تاريخها بدلا من سرقة تاريخ الآخرين قائلا:” إن صناعة التاريخ لمستقبلهم خير لهم من إضاعة الوقت في هذه الترهات الممجوجة وأجدى، فأصدق التاريخ ما نقش على حجر وليس الصحف والمجلات”.

إن صناعة التاريخ لمستقبلهم خير لهم من إضاعة الوقت في هذه الترهات الممجوجة وأجدى، فأصدق التاريخ ما نقش على حجر وليس الصحف والمجلات pic.twitter.com/5lTPpWZ9Mq — موسى الفرعي (@moosaFarei) August 12, 2017

واختتم تغريداته قائلا: “لا غرابة إن سمعنا في الغد أن التفاحة الأولى اقتطفها آدم من هذه المساحة السياسية الحديثة”.

لا غرابة إن سمعنا في الغد أن التفاحة الأولى اقتطفها آدم من هذه المساحة السياسية الحديثة.. pic.twitter.com/QZv2tbia71 — موسى الفرعي (@moosaFarei) August 12, 2017

يشار إلى أن هذا الهجوم على الإمارات، جاء على إثر نشر مجلة “ناشيونال” الإمارتية الصادرة باللغة الإنجليزية، تقريرا ذكرت فيه بأن أبو ظبي تنفذ أعمال تنقيب في “زنجبار” العمانية بحثا عن إنجازات مزعومة للبحارة الإماراتيين في شرق إفريقيا وخاصة قبيلة المزاريع الإماراتية.