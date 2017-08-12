شن الإعلامي العماني، موسى الفرعي، هجوما عنيفا على دولة الإمارات، متهما إياها بالسطو على التاريخ العماني، مشددا على أن سرقة التاريخ “ماركة مسجلة” باسمهم، مؤكدا بأنهم “أقزام” صدقوا “وهم” البطولة لسكوت أهل الحق عن حقهم.
وقال “الفرعي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”العتب على المعنيين في عُمان لسكوتهم إزاء المحاولات الإماراتية المتكررة في السطو على التاريخ العماني.. سرقة التاريخ ماركة مسجلة باسمهم!!”.
العتب على المعنيين في عُمان لسكوتهم إزاء المحاولات الإماراتية المتكررة في السطو على التاريخ العماني..
سرقة التاريخ ماركة مسجلة باسمهم!! pic.twitter.com/jHnjJaVHaz
— موسى الفرعي (@moosaFarei) August 12, 2017
وأضاف في تغريدة أخرى: “ما يشهده العالم هو نتيجة طبيعية حين يصدّق أ(قزام) التاريخ (وَهْم) البطولة الذي هو بدوره نتيجة طبيعية لسكوت أهل الحق وتجاهلهم!!”.
ما يشهده العالم هو نتيجة طبيعية حين يصدّق أ(قزام) التاريخ (وَهْم) البطولة الذي هو بدوره نتيجة طبيعية لسكوت أهل الحق وتجاهلهم!!
— موسى الفرعي (@moosaFarei) August 12, 2017
وأكد “الفرعي” على أن “التاريخ مرآة مصقولة لا يمكن للدهان الزائف الثبات عليها، لذلك فإن اتساخ الأصابع والثياب أمر طبيعي لمن يحاول تشويه التاريخ أو تدليسه!”.
التاريخ مرآة مصقولة لا يمكن للدهان الزائف الثبات عليها، لذلك فإن اتساخ الأصابع والثياب أمر طبيعي لمن يحاول تشويه التاريخ أو تدليسه!
— موسى الفرعي (@moosaFarei) August 12, 2017
وأوضح بأن “مزور التاريخ له أن يصدق مادته الزائفة كي ينام باطمئنان مؤقت!! ولكن عليه أن يحذر الآتي فالنقود المزورة لا قيمة لها”.
مزور التاريخ له أن يصدق مادته الزائفة كي ينام باطمئنان مؤقت!! ولكن عليه أن يحذر الآتي فالنقود المزورة لا قيمة لها.. pic.twitter.com/9qFowO46D2
— موسى الفرعي (@moosaFarei) August 12, 2017
ودعا “الفرعي” الإمارات بأن تصنع تاريخها بدلا من سرقة تاريخ الآخرين قائلا:” إن صناعة التاريخ لمستقبلهم خير لهم من إضاعة الوقت في هذه الترهات الممجوجة وأجدى، فأصدق التاريخ ما نقش على حجر وليس الصحف والمجلات”.
إن صناعة التاريخ لمستقبلهم خير لهم من إضاعة الوقت في هذه الترهات الممجوجة وأجدى، فأصدق التاريخ ما نقش على حجر وليس الصحف والمجلات pic.twitter.com/5lTPpWZ9Mq
— موسى الفرعي (@moosaFarei) August 12, 2017
واختتم تغريداته قائلا: “لا غرابة إن سمعنا في الغد أن التفاحة الأولى اقتطفها آدم من هذه المساحة السياسية الحديثة”.
لا غرابة إن سمعنا في الغد أن التفاحة الأولى اقتطفها آدم من هذه المساحة السياسية الحديثة.. pic.twitter.com/QZv2tbia71
— موسى الفرعي (@moosaFarei) August 12, 2017
يشار إلى أن هذا الهجوم على الإمارات، جاء على إثر نشر مجلة “ناشيونال” الإمارتية الصادرة باللغة الإنجليزية، تقريرا ذكرت فيه بأن أبو ظبي تنفذ أعمال تنقيب في “زنجبار” العمانية بحثا عن إنجازات مزعومة للبحارة الإماراتيين في شرق إفريقيا وخاصة قبيلة المزاريع الإماراتية.
4 تعليقات علي “إعلامي عماني يشن هجوماً حادّاً على الإمارات ويصفها بسارقة التاريخ وقزم يدعي وهم البطولة”
أناالعماني ماهمني هرج الغواني ساسة قوي واعرف مكاني.
على رسلك اخي موسى الفرعي على رسلك اقدر غيرتك على تاريخ سلطنتنا عمان وتشكر عليه ونحن مثلك لانقل غيرة عنك
ولكن حاول ان تاخذ الموضوع من زاوية اوسع قليلا
الزاوية هذه تقول بان الامارات بيدها تدون عمانيتها القديمه واذا الله اراد بنشر فضيلة طويت واتاح لها لسان حسودي
مثلما قلت في مقالك اعلاه بان التاريخ مرآة مصقوله لا احد يستطيع وضع الالوان عليها لانه حتما سيسيح لمجرد ان اصابه عرق وليس الماء فحسب
واعلم بان المؤرخين في العصر الحديث لن ينجروا خلف منقبين لحضارة عرفوها بانها قامت منذ الف وتسعمائه واثنان وسبعون ميلادي فقط
طب نفسا عزيزي وعلى رسلك
اولا عمان والامارات صديقات وبينهم اخوه ونسب ونص اهالي عمان ف الامارات نحن لا نقبل الفتن بين البلدين….تاريخ الامارت وتاريخ عمان تاريخ واحد ونفس العادات والاخلاق …ويجب علينا الاتحاد وخاصه في هذه الظروف الخطيره اللي حاصله ..الله يجمع شمل المسلمين والعرب ويتصالحو امين يارب..
احذرو الفتن احذور الفتن والاقاويل ….
ليش مقهور هذا الكاتب من الحق اليست الامارات كانت تسمى بساحل عمان الم تكن امتداد للتاريخ العماني هل كانت الإنجاز والتراث مقصور فقط على مادون ساحل عمان من هنا لابد ان يكون لساحل عمان تاريخ وإنجازات كما لسلطنة عمان فليس من الخطاء ان يبحث الشخص عن هويته التاريخيه اذا لم يبحث عنها اخوه او نسبها لنفسه فقط فالانسان العماني وغيره يعتز بما خلفه له اسلافه من تاريخ والحكمة هنا من يثبت صدق الحدث لا يجب ان نعيب على الامارات على انهم يسرقوا التاريخ او يحاولوا ان ينسبوه لانفسهم فهم ليسوا بحاجة الى الشهره لاكن المعيب على اثقل كاهله تاريخه واصبح يشكل قلق عليه في المحافظة عليه ارجوا ان يفهم كلامي بعين العقل