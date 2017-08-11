رعى العاهل الأردنيّ الملك عبدالله الثاني، بحضور الملكة رانيا العبدالله، في المملكة المتحدة، الجمعة، حفل تخريج فوج من ضباط الأكاديمية العسكرية الملكية “ساندهيرست”، الذي يضم الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.

والتحق الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، الذي ولد عام 1994 وسمي وليا للعهد عام 2009، بأكاديمية “ساندهيرست” العام الماضي بعد أن أنهى دراسته في تخصص التاريخ الدولي من جامعة “جورج تاون” الأمريكية العريقة.

وشارك فصيل من عازفي القرب من موسيقات القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي إلى جانب الفرقة الموسيقية البريطانية في مراسم التخريج، وأدى مجموعة من القطع والمارشات الموسيقية من التراث الموسيقي العسكري الأردني والبريطاني، وهي المرة الأولى التي تشارك فيها فرقة موسيقية عسكرية غير بريطانية في المراسم.

وبعد انتهاء الاستعراض، ألقى الملك الاردني كلمةً للخريجين وطابور الاستعراض، أعرب فيها عن سعادته برعاية تخريج فوج ضباط الأكاديمية.

وخاطب الخريجين “كرفيق لكم في الخدمة العسكرية، أود في هذا اليوم أن أشارككم كضباط زملاء بعضاً من الدروس والعبر.. ستتوفر لكم وللجنود تحت قيادتكم موارد لم يسبق لها مثيل. ففي مسيرتكم العسكرية، ستتطور التكنولوجيا باستمرار، ولكن، عليكم دائماً أن تتذكروا أنه لا يمكن لأي من هذه الإمكانيات أن تحل محل نموذج القيادة الذي ستمارسونه”.

وأضاف “في السنوات المقبلة، سيتطلع إليكم جنودكم لترشدوهم وتلهموهم. وسيتطلعون إليكم أيضاً ليشعروا أنكم تهتمون حقاً بهم وبأسَرهم، سيتخذونكم مثالاً وقدوة لهم في النزاهة، وسيستمدون شجاعتهم من ثباتكم. وهذه الخصال ليست حكراً على المجال العسكري وحسب، فهي مهمة أيضاً ويمكن تطبيقها في الخدمة العامة وفي القطاع الخاص”.

وأكد أنه “لا شك أن هذه المسؤوليات ستكون هائلة وشاقة في بعض الأحيان، وعليكم أن تسعوا لتكونوا الأفضل. واعلموا أنكم لن تكونوا وحدكم، فأصدقاؤكم في الفصيل والسرية هنا هم أصدقاؤكم مدى الحياة؛ لأنكم تعلمتم معاً أن العمل من أجل بعضكم البعض هو السبيل الوحيد للنجاح”.

وقال: “تحت الأمطار وفي الوحل في ميادين تدريب (بريكون) توطدت بعض أهم الصداقات في حياتكم، مع ضباط من دول وثقافات وديانات أخرى. ومن شأن هذه الروابط التي بنيتموها هنا أن تمكنكم جميعاً من قيادة الوئام العالمي الضروري لتحقيق مستقبل يسوده الأمن والسلام”.

وسلم الملك الاردني خلال حفل التخريج، الجوائز على الطلبة المتفوقين، من بينها “ميدالية الحسين” التي تمنح لأكثرهم تطورا خلال فترة التدريب والتي تخصص للطلبة غير البريطانيين.

ودرجت “ساندهيرست” على منح هذه الميدالية، التي تحمل اسم الملك الحسين بن طلال، والذي التحق بها عام 1952.

كما سلم الملك الاردني عددا من الأوسمة والميداليات العسكرية البريطانية على مجموعة من المدربين في الأكاديمية.

وفي نهاية الحفل، تسلم العاهل الأردني من آمر الكلية ميدالية الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست، فيما أنعم على الأكاديمية بميدالية مئوية الثورة العربية الكبرى.

وتعد الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست من أعرق المؤسسات التعليمية العسكرية في العالم، ويعود تاريخ بعض أقسامها إلى أكثر من 250 عاما، وهي الأكاديمية العسكرية الوحيدة التي تخرج الضباط للالتحاق بالقوات المسلحة البريطانية.

وعلى “تويتر” غرّد العاهل الأردني بعد تخرّج نجله من الأكاديمية العسكرية قائلاً: “ولدي الحسين، كم أنا فخور بك اليوم وأنت تتم هذه المرحلة الهامة في حياتك، وتمضي بثقة في خدمة الأردن الغالي”.