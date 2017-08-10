كشف رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي اكبر صالحي، أن أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني أبلغ القيادة الإيرانية في بداية الأزمة السورية بأن “النظام السوري سينهار قريبا”.

وقال صالحي في حوار مع صحيفة “مشرق” الإيرانية إن أمير قطر السابق زار طهران عدة مرات في بداية الأزمة وأبلغنا بأن “النظام السوري سينهار قريبا ومن الأفضل لكم أن تقطعوا صلتكم به لتكون لكم في النظام الجديد مكانة مناسبة لدى المسؤولين فيه”.

وتتخذ قطر موقفا معارضا لرئيس النظام السوري بشار الأسد بعد الجرائم والمجازر التي اقترفها في حق شعبه، وتقوم بدعم عدد من فصائل المعارضة السورية المعتدلة “الجيش السوري الحر”، منذ اندلاع الأزمة في مارس/آذار من العام 2011.

وتدعم إيران حكومة النظام السوري في تلك الأزمة وأعلنت عن إرسال مستشارين عسكريين لمساعدة الجيش السوري في العمليات ضد الجماعات المسلحة هناك، دون إرسال قوات على الأرض.

لكن تقارير عديدة وفيديوهات مصورة وشهادات موثوقة أكدت وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني تحارب إلى جانب قوات الأسد، وأشارت إلى مقتل عدد منهم في سير المعارك بمناطق متفرقة من البلاد، في حين يقاتل عناصر من حزب الله الموالي لإيران إلى جانب قوات الأسد بشكل معلن.