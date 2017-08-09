في ضربة قوية للإمارات بشكل خاص ودول الحصار بشكل عام، خاصة في ظل هذا التجاذب بين أطراف الأزمة الخليجية ومحاولة كل منهم جلب الدول والكيانات إلى صفه، تمكنت قطر من اقتناص منصب رئاسة الاتحاد الآسيوى للفروسية الذي يمثل أهمية خاصة لدول الخليج بشكل عام كونها تخوض ومن خلال الأمراء والشيوخ الذين يملكون الخيول معظم السباقات العالمية.

وفي هذا الإطار، حقَّق حمد بن عبد الرحمن العطية المرشح القطري لرئاسة الاتحاد الآسيوي للفروسية فوزاً كاسحاً على نظيره الإماراتي، غانم محمد الهاجري في الانتخابات التي أجريت اليوم الأربعاء، حيث تمكن من الفوز بالحصول على 20 صوتا مقابل 5 أصوات للمرشح الإماراتي.

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وخاض المرشحان القطري والإماراتي سباق الانتخابات لإكمال الفترة المتبقية من عمر المجلس، التي تنتهي العام المقبل، بعد استقالة الرئيس السابق للاتحاد القاري الكوري الجنوبي إيون شول شين من رئاسة الاتحاد في وقت سابق.

وجرت الانتخابات بحضور ممثلي 33 دولة، أعضاء الدول الأعضاء في الاتحاد الآسيوي للفروسية في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

يذكر أن العطية تقدم ببرنامج قوي، يهدف لإحداث تغييرات جذرية في الاتحاد الآسيوي.

العطية كان وصل إلى جاكرتا قبل الانتخابات، حيث عقد عدة اجتماعات مع أعضاء الاتحاد الآسيوي، كما شارك بصحبة الوفد القطري الموجود حالياً في إندونيسيا في الاجتماع التحضيري الذي عقد أمس الثلاثاء.

وكانت قطر نجحت قبل شهرين من الآن خلال الاجتماع غير العادي للاتحاد الآسيوي للفروسية، الذي عُقد في قيرغيزستان في الحصول على موافقة أغلبية أعضاء الاتحاد الآسيوي للفروسية، بعقد جمعية عمومية طارئة للاتحاد القاري خلال 60 يوماً، من أجل انتخاب رئيس جديد.

يذكر أن الإمارات هي واحدة من الدول الأربع المقاطعة للدوحة، منذ يونيو/حزيران 2016، وهو ما منح هذه الانتخابات بعداً تنافسياً واهتماماً واضحاً.