تقضي نجمة تلفزيون الواقع “كورتني كارداشيان” البالغة من العمر (38عاماً)، وحبيبها الجزائريّ الملاكم السابق وعارض الأزياء “يونس بيندجيما” البالغ من العمر (23 عاماً)، إجازة الصيف في الساحل الشماليّ بمصر.



وظهرت “كارداشيان” مرتديةً “بيكيني” أزرق، وبدا أن رومانسية نجمة تلفزيون الواقع مع صديقها الجديد الجزائري يونس بيندجيما لا تزال قوية.

ونشرت شقيقة كيم كاردشيان، عبر سناب تشات بعضاً من أجواء عطلتها لمصر، واتضح أنها لم تكن مجرد رحلة رومانسية لشخصين فقط، إذ جاء بعض أصدقاء كورتني، وظهروا في فيديو وهم يدخنون الشيشة بينما كانوا يجلسون على أريكة معًا، كما توجهوا لركوب الجمال ورؤية الأهرامات.

وبدأت علاقة كورتني مع صديقها الجديد بعد انفصالها عن صديقها السابق ووالد أطفالها الثلاثة سكوت ديسيك.