في سبيل مواجهة قناة “” القطرية ومنع السعوديين من دفع اشتراكاتهم لها بالرغم من قرار حظرها وحجبها، أقدمت المملكة العربية على حجب خدمة الدفع الإلكترونية “PayPal”، في خطوة جديدة للتشديد على مواطنيها لتعقيد إجراءات الاشتراك.

 

وقال حساب “الموجز السعودي” الشهير على موقع التدوين المصغر “تويتر” في تدوينة له رصدتها “وطن”:”عاجل.. تم حظر خدمة PayPal في #السعودية، الموقع التجاري الذي يستخدم لتحويل المال عبر الإنترنت لعناوين مختلفة. ”.

من جانبه، سخر الكاتب الصحفي القطري ورئيس تحرير صحيفة “العرب” القطرية، عبد الله العذبة من هذا الإجراء، مؤكدا بأن المملكة في طريقها لتتحول إلى كوريا شمالية جديدة.

 

وقال “العذبة” في تدوينة له عبر حسابه بموقع “تويتر” ساخرا من المستشار بالديوان الملكي، سعود القحطاني الذي يعتبر هو الموجه الأساسي لهذه الإجراءات كونه أول ما أعلن حجب شبكة “بي إن سبورتس” كاذبا على السعوديين بقرب إنشاء بديل مجاني لها: “يحاصرون شعب السعودية بعد تضعضع #_. شد حيلك أكثر يا ، وامنع بطاقات إئتمان أمازون. لم يبقٓ الكثير لتفوزوا على كوريا الشمالية”.

من جانبهم، دشن ناشطون سعوديون عبر موقع “تويتر” هاشتاجا بعنوان: “#حظر_PayPal_في_السعودية”، هاجموا فيه هذا القرار، مؤكدين بأن هنالك طرق كثيرة لسداد اشتراكات “بي إن سبورتس”، وأن هذا القرار لا ينم إلا عن جهل ويضر الكثيرين في استخداماتهم الإلكترونية البعيدة عن موضوع الاشتراك في الشبكة القطرية.

 