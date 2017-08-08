في سبيل مواجهة قناة “بي إن سبورتس” القطرية ومنع السعوديين من دفع اشتراكاتهم لها بالرغم من قرار حظرها وحجبها، أقدمت المملكة العربية السعودية على حجب خدمة الدفع الإلكترونية “PayPal”، في خطوة جديدة للتشديد على مواطنيها لتعقيد إجراءات الاشتراك.

وقال حساب “الموجز السعودي” الشهير على موقع التدوين المصغر “تويتر” في تدوينة له رصدتها “وطن”:”عاجل.. تم حظر خدمة PayPal في #السعودية، الموقع التجاري الذي يستخدم لتحويل المال عبر الإنترنت لعناوين مختلفة. #حظر_PayPal_في_السعودية”.

عاجل.. تم حظر خدمة PayPal في #السعودية، الموقع التجاري الذي يستخدم لتحويل المال عبر الإنترنت لعناوين مختلفة.#حظر_PayPal_في_السعودية pic.twitter.com/iieoI4HGwF — الموجز السعودي (@saudistuff) August 7, 2017

من جانبه، سخر الكاتب الصحفي القطري ورئيس تحرير صحيفة “العرب” القطرية، عبد الله العذبة من هذا الإجراء، مؤكدا بأن المملكة في طريقها لتتحول إلى كوريا شمالية جديدة.

وقال “العذبة” في تدوينة له عبر حسابه بموقع “تويتر” ساخرا من المستشار بالديوان الملكي، سعود القحطاني الذي يعتبر هو الموجه الأساسي لهذه الإجراءات كونه أول ما أعلن حجب شبكة “بي إن سبورتس” كاذبا على السعوديين بقرب إنشاء بديل مجاني لها: “يحاصرون شعب السعودية بعد تضعضع #حصار_قطر. شد حيلك أكثر يا دليم، وامنع بطاقات إئتمان أمازون. لم يبقٓ الكثير لتفوزوا على كوريا الشمالية”.

يحاصرون شعب السعودية بعد تضعضع #حصار_قطر.

شد حيلك أكثر يا دليم، وامنع بطاقات إئتمان أمازون.

لم يبقٓ الكثير لتفوزوا على كوريا الشمالية 😉 https://t.co/sbAJXVoB4P — عبدالله العذبة المري (@A_AlAthbah) August 7, 2017

من جانبهم، دشن ناشطون سعوديون عبر موقع “تويتر” هاشتاجا بعنوان: “#حظر_PayPal_في_السعودية”، هاجموا فيه هذا القرار، مؤكدين بأن هنالك طرق كثيرة لسداد اشتراكات “بي إن سبورتس”، وأن هذا القرار لا ينم إلا عن جهل ويضر الكثيرين في استخداماتهم الإلكترونية البعيدة عن موضوع الاشتراك في الشبكة القطرية.

#حظر_PayPal_في_السعودية

غباء يجر غباء.

علشان الناس ماتشترك وتدفع لقنوات الرياضية عن طريق البي بال، قامت السعودية بحظر البي بال بكبره. ههههه — ⚖️ ميزان (@mezan2030) August 7, 2017

#حظر_PayPal_في_السعودية للمعلوميه المتضررين من الحظر هم :-

أمازون و اي بي والبلايستيشن والايتونز اما البي ان سبورت لها ٦٠٠ طريقه للتجديد — ابو سلمان (@AlFhooD1) August 7, 2017