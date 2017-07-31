شرح الإعلامي القطري المعروف عبدالعزيز آل إسحاق، كيف أن قطر انتصرت بكندا في معركتها ضد دول الحصار، وذلك بعد تقدمها بشكوى واسعة النطاق إلى المنظمة الدولية للطيران المدني، ضد المقاطعة التجارية التي تفرضها عليها دول الحصار (السعودية، الإمارات، البحرين، ومصر).

وقال “آل إسحاق” في عدة تغريدات دونها عبر صفحته الرسمية بـ”تويتر” رصدتها (وطن): “هناك انتهاكات كثيرة من دول الحصار لاتفاقية شيكاغو وقامت قطر برفعها إلى منظمة إيكاو وهي منظمة قراراتها غير ملزمة لكنها مؤثرة سياسياً”

هناك انتهاكات كثيرة من دول الحصار لاتفاقية شيكاغو وقامت قطر برفعها إلى منظمة إيكاو وهي منظمة قراراتها غير ملزمة لكنها مؤثرة سياسياً — عبدالعزيز آل إسحاق (@AbdulazizSay) July 31, 2017

وتابع “الانتصار القطري يكمن في تأييد المنظمة الدولية بأن دول الحصار انتهكت الاتفاقية ويجب عليها الالتزام بما جاء فيها ووقعت هي عليها سابقاً”

الانتصار القطري يكمن في تأييد المنظمة الدولية بأن دول الحصار انتهكت الاتفاقية ويجب عليها الالتزام بما جاء فيها ووقعت هي عليها سابقاً — عبدالعزيز آل إسحاق (@AbdulazizSay) July 31, 2017

وأضاف الإعلامي القطري:”انتهكت دول الحصار البند الخامس و البند التاسع من اتفاقية شيكاغو والذي تنص على حقوق الطيران وعلى المناطق المحرمة التي لها اجراءات محددة”

انتهكت دول الحصار البند الخامس و البند التاسع من اتفاقية شيكاغو والذي تنص على حقوق الطيران وعلى المناطق المحرمة التي لها اجراءات محددة — عبدالعزيز آل إسحاق (@AbdulazizSay) July 31, 2017

واستطرد:”الدليل على مخالفتها اللوائح وانتهاك هذه الاتفاقية أنها إصدرت يوم امس بيانا بتوفير ممرات طوارئ للخطوط الجوية القطرية مجبرة وغير مخيره، لكنها يوم أمس لم تصدر الإعلان الملاحي وهو الإجراء المتعارف عليه دوليا والذي يؤكد الاجراء لهذا نفى الطيران المدني القطري فتح هذه الممرات، واليوم قبل الاجتماع أصدرت هذا الاعلان خوفاً من أي قرار صارم من ايكاو ولهذا أصدرت إيكاو قرار الحث فقط بعد ان كانت ستطلب منهم فتح الممرات”

الدليل على مخالفتها اللوائح وانتهاك هذه الاتفاقية أنها إصدرت يوم امس بيانا بتوفير ممرات طوارئ للخطوط الجوية القطرية مجبرة وغير مخيره — عبدالعزيز آل إسحاق (@AbdulazizSay) July 31, 2017

لكنها يوم أمس لم تصدر الإعلان الملاحي وهو الإجراء المتعارف عليه دوليا والذي يؤكد الاجراء لهذا نفى الطيران المدني القطري فتح هذه الممرات — عبدالعزيز آل إسحاق (@AbdulazizSay) July 31, 2017

واليوم قبل الاجتماع أصدرت هذا الاعلان خوفاً من أي قرار صارم من ايكاو ولهذا أصدرت إيكاو قرار الحث فقط بعد ان كانت ستطلب منهم فتح الممرات — عبدالعزيز آل إسحاق (@AbdulazizSay) July 31, 2017

واختتم “آل إسحاق” تغريداته بالقول:”هذا الانتصار يسجل لقطر ويؤكد قوة موقفها وانتهاكات دول الحصار وسيساعدها مستقبلاً في رفع قضايا وطلب تعويضات في الأمم المتحدة والمحاكم الدولية، في هذه الأزمة لن نعلمهم الاخلاق والمرؤة والأدب وحسن الجوار والصدق فقط ،بل سنعلمهم السياسة والاعلام والقانون والدبلوماسية والالتزام بالتعهدات”

هذا الانتصار يسجل لقطر ويؤكد قوة موقفها وانتهاكات دول الحصار وسيساعدها مستقبلاً في رفع قضايا وطلب تعويضات في الأمم المتحدة والمحاكم الدولية — عبدالعزيز آل إسحاق (@AbdulazizSay) July 31, 2017

في هذه الأزمة لن نعلمهم الاخلاق والمرؤة والأدب وحسن الجوار والصدق فقط ،بل سنعلمهم السياسة والاعلام والقانون والدبلوماسية والالتزام بالتعهدات — عبدالعزيز آل إسحاق (@AbdulazizSay) July 31, 2017

يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني القطرية كانت قد نفت، مساء الأحد، صحة ما تداولته وكالة الأنباء السعودية، عن تخصيص ممرات طوارئ للطائرات القطرية في أجواء دول الحصار الأربع.

وأكدت الهيئة على حسابها الرسمي على موقع “تويتر” أن “هذه الدول لم تصدر أي إعلانات ملاحية كما هو متبع في المنظمة الدولية”.

يأتي ذلك، في وقتٍ كانت فيه قطر قد طالبت المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) بحقها في عبور الممرات الجوية الدولية، وانتقدت مخالفة دول الحصار الأربع، للقانون الدولي.