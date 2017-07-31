رد الاعلامي القطري جابر الحرمي, على “عبد الخالق عبد الله”, مستشار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد, الذي “تباكى” على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد تقرير نشرته صحيفة “الراية” القطرية فضحت فيه ابن زايد, فخرج مستشاره مستغربا من ذلك الهجوم ونسي المثال الشهير القائل ” من دق الباب سمع الجواب”.

وقال عبد الخالق عبد الله في تغريدة رصدتها “وطن” على تويتر.” عيب ومليون عيب التطاول المتبادل على قيادات ورموز وطنية والأعراض وبث الكراهية وفجور في الخصومة. الإنحدار الإعلامي من الجميع يجب أن يتوقف فورا “.

عيب ومليون عيب التطاول المتبادل على قيادات ورموز وطنية والأعراض وبث الكراهية وفجور في الخصومة. الإنحدار الإعلامي من الجميع يجب أن يتوقف فورا — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) July 31, 2017

واثارت تغريدة مستشار ابن زايد جدلاً واسعاً وردود فعل ساخرة من تغريدته فجاء رد الحرمي الذي قال ” أخيرا يا دكتور ..بعد نحو 60 يوما من الإساءات والبذاءات وقذف الأعراض في إعلامكم ..عرفت أن التطاول على الرموز عيب ..! سبحان محيي الضمائر ..! “.

أخيرا يا دكتور ..

بعد نحو 60 يوما من الإساءات والبذاءات وقذف الأعراض في إعلامكم ..

عرفت أن التطاول على الرموز عيب ..!

سبحان محيي الضمائر ..! pic.twitter.com/savWcfmFgs — جابر الحرمي (@jaberalharmi) July 31, 2017

وتوالت ردود الافعال حسب ما رصدت “وطن” وجاءت على النحو التالي..

وصلت متأخر للغاية، بث الكراهية و الفجور بالخصومة والاعتداء على الاعراض والرموز مستمر منذ عدة أشهر. — خالد (@Qtr_122) July 31, 2017

شاف بن زايد انجلد في جريدة الراية امس وتذكر العيب بعد شهرين ونص اساءة لسمو الامير ووالدة في صحفهم — Ali ' 🇶🇦 (@ZANEETI44) July 31, 2017

مايرضى على رموزه .. لكن لا مانع من الشتم لرموز الاخرين، ماتذكر الاساءات الا بعد مقال الراية. — خالد (@Qtr_122) July 31, 2017

وصلها حق حمد المزروعي والحمادي وخلفان

وإلا آقول لك

قول حق محمد زايد العقل زين

وخل يوقف من الإيعاز لهم — Nasser A Al Darwish (@naldarwish26) July 31, 2017