رد الاعلامي القطري , على “عبد الخالق عبد الله”, مستشار ولي عهد , الذي “تباكى” على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد تقرير نشرته صحيفة “الراية” القطرية فضحت فيه , فخرج مستشاره مستغربا من ذلك الهجوم ونسي المثال الشهير القائل ” من دق الباب سمع الجواب”.

 

وقال عبد الخالق عبد الله في تغريدة رصدتها “وطن” على تويتر.” عيب ومليون عيب التطاول المتبادل على قيادات ورموز وطنية والأعراض وبث الكراهية وفجور في الخصومة. الإنحدار الإعلامي من الجميع يجب أن يتوقف فورا “.

واثارت تغريدة جدلاً واسعاً وردود فعل ساخرة من تغريدته فجاء رد الحرمي الذي قال ” أخيرا يا دكتور ..بعد نحو 60 يوما من الإساءات والبذاءات وقذف الأعراض في إعلامكم ..عرفت أن التطاول على الرموز عيب ..! سبحان محيي الضمائر ..! “.

وتوالت ردود الافعال حسب ما رصدت “وطن” وجاءت على النحو التالي..