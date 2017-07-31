في فضيحة جديدة للإمارات ورغم اعتبارها أن استضافة قطر لحركة “حماس” وحركة “طالبان” الأفغانية دليلا على دعمها للإرهاب، كشفت تسريبات جديدة لبريد السفير الإماراتي لدى واشنطن يوسف العتيبة عن أن بلاده كانت قد سعت لافتتاح سفارة لحكومة طالبان الأفغانية عام 2013، وأن وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد كان غاضبا من فتح هذه السفارة بالدوحة بدلا من أبو ظبي.

ونشرت “مجلة التايمز” البريطانية وصحيفة “نيويورك تايمز” الامريكية تفاصيل التسريبات التي حصل عليها قراصنة من البريد الإلكتروني الخاص للعتيبة، حيث كشفت رسالة تعود إلى سبتمبر/أيلول 2011 بأن وزير الخارجية الإماراتي وجه للعتيبة عتابا بعد أن قررت واشنطن أن تكون سفارة طالبان في الدوحة بعد أن سعت الإمارات لذلك، وأبلغت به مبعوث الأمم المتحدة إلى أفغانستان.

وفي رسالة أخرى مؤرخة بـ28 يناير/كانون الثاني 2012 كتب العتيبة إلى مسؤول أمريكي يشرح له أنه تلقى اتصالا هاتفيا غاضبا من عبد الله بن زايد بسبب تفضيل واشنطن الدوحة على أبو ظبي في هذا الأمر.

وبحسب وكالة “أسوشيتد برس”، لم يردّ ممثلو السفارة الإماراتية في واشنطن على طلبات التعليق، بينما أكد ثلاثة مسؤولين أمريكيين سابقين أن قطر وافقت على استضافة سفارة طالبان في إطار جهود أمريكية واسعة لتسهيل محادثات السلام في أفغانستان، وليس دعما لطالبان أو سياستهم.

واتهمت صحيفة نيويورك تايمز الإمارات بالازدواجية، وقالت إن أبو ظبي التي تتهم جارتها قطر بدعم الإرهاب هي نفسها التي سعت إلى فتح سفارة لطالبان لديها.

وكان موقع “هاف بوست” الأمريكي قد نشر مجموعة من الرسائل الإلكترونية المسربة من بريد سفير دولة الإمارات لدى واشنطن يوسف العتيبة تظهر سعيه للتدخل والتأثير في المواقف الأمريكية وتطويعها ضد قطر.

وكشف الموقع الذي نشر التسريبات في حزيران/يونيو الماضي، أن الرسائل تظهر أدلة جديدة على محاولات السفير تشويه صورة قطر، فقد أكد في إحدى المراسلات أن قطر تقوض عمل الحكومة المصرية وتدعم جماعة الإخوان المسلمين في مصر، كما قال إن “قطر والفيفا تمثلان صورة الفساد” في معرض تعليقه على قضية استضافة قطر لكأس العالم 2022.

وفي ملاحظة للعتيبة قال إن محللا سياسيا في المجلس الأطلسي بعث إليه برسالة يوصيه بمشاهدة فيلم وثائقي عن المشاكل القانونية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بخصوص بطولة كأس العالم عام 2022 التي ستستضيفها قطر، ورد العتيبة قائلا “عندما ترى الفيفا وقطر ترى صورة الفساد”.

وكان “العتيبة” قد جدد اتهامه لقطر بدعم الإرهاب خلال مقابلة على قناة “PBS” الأمريكية قبل أيام ، معتبراً أن وجود قيادات حركة حماس وجماعة الإخوان المسلمين وسفارة طالبان، ليس “صدفة”.