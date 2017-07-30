اتهم الكاتب الإماراتي، ماجد الرئيسي، دولة قطر بتمويل الحوثيين في اليمن لشراء صواريخ باليستية إيرانية لاستهداف الأراضي السعودية. !

وزعم “الرئيسي” خلال استضافته ببرنامج “نهاية الأسبوع” المذاع على قناة “العربية” مستشهدا بتصريحات سفير الإمارات في روسيا عمر غباشي، إن” قطر قامت بدعم وتوجيه وتمويل التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم “القاعدة” في اليمن”، مما ادى إلى خسائر بشرية في صفوف قوات التحالف العربي، بسبب العمليات الإنتحارية التي قامت بها تلك التنظيمات، على حد قوله.

وادعى الكاتب الإماراتي أن تلك “التنظيمات” أو “الحوثي” قامت باستهداف الأراضي السعودية من خلال “مقذوفات” أو “صواريخ باليستية” إيرانية الصنع من خلال “قيمة مدفوعة من قطر”، على حد قوله.

ما زلنا في مسابقة الحمير، وهذه المرة مع حمار إماراتي يزعم أن #قطر اشترت صواريخ باليستية من إيران للحوثيين؛ ليستهدفوا بها الأراضي السعودية. pic.twitter.com/STVoRwMSya — أ.د. عبد الله الشمري (@JAlArb) July 30, 2017

من جانبهم، سخر المغردون من هذه التصريحات المقدمة بدون ادلة، مؤكدين بأنها ادعاءات تنم عن ” حقد وكره أسود” على قطر، في حين سخر البعض مشيرا بان مصنع الصواريخ الإيرانية في جزر الإمارات المحتلة من قبل إيران، منتقدين كذلك قناة “العربية” لاستقبالها كل من “يستحمر” الشعوب التي باتت تعرف الحقيقة.

لن ولم تروا مثل الخبث والافتراء الاماراتي على قطر هذا حقد وكره اسوووود منذ مبطي — سعود بن عبدالعزيز (@boabdulaziz8) July 30, 2017

حتى محللينهم صغار من واين جاب الخبره هذا ليش ما يروح يحلل عن أغنية بابا فين — عمر الكردي🇬🇧🇩🇪 (@kthbda_omar) July 30, 2017

وكالعادة العربية تحتفي بتهريج الحمير .. — عنب (@need_geel) July 30, 2017

هذا حمار من المستحمرين على الساحه الحيوانيه المشكله مدري كيف الناس تصدقه أو بعض العقلاء عام 2017 — light moon (@rangerover17) July 30, 2017

اتوقع مصنع الصواريخ في جزرهم المحتله 😂 — Khalil AL-Ansari🇶🇦 (@qatar966) July 30, 2017

هذا المخلوق تحول من اماراتي الى حماراتي..!!😂 ليس غريب فهو من امارة الشر امارة ابوغبي..!!🤣 — بوسعود (@bosuod2) July 30, 2017

وتعج وسائل الإعلام الإماراتية والسعودية باتهامات باطلة ضد قطر منذ اندلاع الأزمة بينها وبين دول الحصار يوم 5 حزيران/يونيو الماضي بعد تلفيق اتهامات على لسان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني من خلال اختراق قراصنة تم تكليفهم من الإمارات لوكالة الأنباء القطرية.