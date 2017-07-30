اتهم الكاتب الإماراتي، ماجد الرئيسي، دولة بتمويل الحوثيين في اليمن لشراء باليستية إيرانية لاستهداف الأراضي . !

 

وزعم “الرئيسي” خلال استضافته ببرنامج “نهاية الأسبوع” المذاع على قناة “” مستشهدا بتصريحات سفير في عمر غباشي، إن” قطر قامت بدعم وتوجيه وتمويل التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم “القاعدة” في اليمن”، مما ادى إلى خسائر بشرية في صفوف قوات التحالف العربي، بسبب العمليات الإنتحارية التي قامت بها تلك التنظيمات، على حد قوله.

 

وادعى الكاتب الإماراتي أن تلك “التنظيمات” أو “الحوثي” قامت باستهداف الأراضي السعودية من خلال “مقذوفات” أو “صواريخ باليستية” إيرانية الصنع من خلال “قيمة مدفوعة من قطر”، على حد قوله.

من جانبهم، سخر المغردون من هذه التصريحات المقدمة بدون ادلة، مؤكدين بأنها ادعاءات تنم عن ” حقد وكره أسود” على قطر، في حين سخر البعض مشيرا بان مصنع الصواريخ الإيرانية في جزر الإمارات المحتلة من قبل إيران، منتقدين كذلك قناة “العربية” لاستقبالها كل من “يستحمر” الشعوب التي باتت تعرف الحقيقة.

وتعج وسائل الإعلام الإماراتية والسعودية باتهامات باطلة ضد قطر منذ اندلاع الأزمة بينها وبين يوم 5 حزيران/يونيو الماضي بعد تلفيق اتهامات على لسان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني من خلال اختراق قراصنة تم تكليفهم من الإمارات لوكالة الأنباء القطرية.