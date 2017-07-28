أشعلت الجميلة الروسية “داريا غوبانوفا”، مواقع التواصل الإجتماعيّ، بشعرها الكثيف الذي يصل إلى كاحلها تقريبا، حيث لم تقمْ بقصّه لمدة 14 عاماً.
وقالت “داريا” البالغة من العمر 27 عاما والتي تعيش في مدينة “بارنول” في جنوب وسط روسيا إنها لن تقص شعرها حتى يصل إلى أصابع قدميها.
وأضافت أنها توقفت عن قص شعرها بعد رهان مع صديقتها أنها لا تستطيع ترك شعرها ينمو لعدم معرفتها الاعتناء به، وصممت على خوض التحدي، وتوقفت عن زيارة صالون الحلاقة حتى وصل طول شعرها الآن إلى 1.8 متر.
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