أشعلت الجميلة الروسية “داريا غوبانوفا”، مواقع التواصل الإجتماعيّ، بشعرها الكثيف الذي يصل إلى كاحلها تقريبا، حيث لم تقمْ بقصّه لمدة 14 عاماً.

Красоты Вам в ленту!🤗 #растиКосаДоПят #длинныеволосы #рапунцель #Дашик #longhair #verylonghair #hairgoals A post shared by Дашик Губанова Веснушка (@dashik_gubanova) on Jun 14, 2017 at 6:28am PDT

وقالت “داريا” البالغة من العمر 27 عاما والتي تعيش في مدينة “بارنول” في جنوب وسط روسيا إنها لن تقص شعرها حتى يصل إلى أصابع قدميها.

وأضافت أنها توقفت عن قص شعرها بعد رهان مع صديقتها أنها لا تستطيع ترك شعرها ينمو لعدم معرفتها الاعتناء به، وصممت على خوض التحدي، وتوقفت عن زيارة صالون الحلاقة حتى وصل طول شعرها الآن إلى 1.8 متر.

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