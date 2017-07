كشف الكاتب الصحفي الاستقصائي الأمريكي، “سي جي ورليمان”، عن صورة لتعذيب أحد الأطفال اليمنيين في سجن المكلا الذي تديره دولة الإمارات بأساليب سبق وأن نفذتها وكالة المخابرات المركزية الامريكية مع معتقليها.

وقال “ورليمان” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”، مرفقا بها صورة أحد الاطفال اليمنيين أثناء تعرضهم للتعذيب: ” تسربت صور لطفل أثناء تعرضه للتعذيب في سجن في المكلا باليمن. السجن تديره دولة الإمارات العربية المتحدة، والأسلوب سبق وأن من قبل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية”.

Leaked photo of a child being tortured in a prison in Mukalla, Yemen. The prison is run by UAE, and used by CIA. https://t.co/ubVrkw7XwQ pic.twitter.com/NMZOE7QSqZ

