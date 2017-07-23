اتهم الكاتب السعودي الليبرالي , وملوك المملكة العربية السابقين وولاة عهدها، بأنهم تلوثوا بالفكر الإسلامي والعربي، مشيدا بالوقت نفسه بولي العهد الجديد كونه لم يتلوث بهذا الفكر. !

 

وقال “آل الشيخ” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” تميز الامير محمد بن سلمان انه من جيل شاب لم يتلوث بالأيديولوجية المتأسلمة او العروبية ويدرك بوضوح ان بقاء الدول مرتبط بنموها وانفتاحها لاتكلسها”.

 

وأضاف في تدوينة أخرى مطالبا بلاده بعدم الاهتمام بأي قضية خارج المملكة قائلا: “قضيتنا الاولى والاهم هي تنمية أوطاننا حضاريا وتسييجها ثقافيا وتوعويا وعمليا من تسلل الحركات الايديولوجية الهدامة لا قضايا الآخرين أياً كانوا”.

 

من جانبهم، استنكر متابعو “آل الشيخ” تدويناته مؤكدين بأنها اتهام لكل “آل سعود” السابقين أنهم كانوا ملوثين، مستنكرين في الوقت نفسه عدم وجود من يوقفه عن حده على الرغم من تطاوله المستمر، في حين قام البعض بالتبليغ عنه للجهات الامنية من خلال عمل “منشن” لوزارة الداخلية.

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