اتهم الكاتب السعودي الليبرالي محمد آل الشيخ, حكام وملوك المملكة العربية السعودية السابقين وولاة عهدها، بأنهم تلوثوا بالفكر الإسلامي والعربي، مشيدا بالوقت نفسه بولي العهد الجديد محمد بن سلمان كونه شاب لم يتلوث بهذا الفكر. !

وقال “آل الشيخ” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” تميز الامير محمد بن سلمان انه من جيل شاب لم يتلوث بالأيديولوجية المتأسلمة او العروبية ويدرك بوضوح ان بقاء الدول مرتبط بنموها وانفتاحها لاتكلسها”.

تميزالامير محمد بن سلمان انه من جيل شاب لم يتلوث بالايديولوجية المتأسلمة اوالعروبية ويدرك بوضوح ان بقاء الدول مرتبط بنموهاوانفتاحها لاتكلسها — محمد آل الشيخ (@alshaikhmhmd) July 23, 2017

وأضاف في تدوينة أخرى مطالبا بلاده بعدم الاهتمام بأي قضية خارج المملكة قائلا: “قضيتنا الاولى والاهم هي تنمية أوطاننا حضاريا وتسييجها ثقافيا وتوعويا وعمليا من تسلل الحركات الايديولوجية الهدامة لا قضايا الآخرين أياً كانوا”.

قضيتنا الاولى والاهم هي تنمية أوطاننا حضاريا وتسييجها ثقافيا وتوعويا وعمليامن تسلل الحركات الايديولوجية الهدامة لا قضايا الآخرين أياً كانوا. — محمد آل الشيخ (@alshaikhmhmd) July 23, 2017

من جانبهم، استنكر متابعو “آل الشيخ” تدويناته مؤكدين بأنها اتهام لكل ملوك “آل سعود” السابقين أنهم كانوا ملوثين، مستنكرين في الوقت نفسه عدم وجود من يوقفه عن حده على الرغم من تطاوله المستمر، في حين قام البعض بالتبليغ عنه للجهات الامنية من خلال عمل “منشن” لوزارة الداخلية.

يعني من سبقه من حكام المملكه كان ملوث ….حمار وستبقى حمار — احمد شطاره (@ahmad00shatara) July 23, 2017

انت قصدك الملوك والامراء للي قبل متلوثين بهالاشياء ..والا وش قصتك انت…يااخي مافي يوقفك عند حدك …عيييييب … — يزيد العضيد (@yazeedalrasheid) July 23, 2017

يتهم الملوك السابقين بأنهم قد تأثروا باحزبية والتأسلم@kamnapp — عبدالرحمن علي الفريح (@aboali8499) July 23, 2017

ترى هالتغريدة فيها اتهام لمن قبله بالتشدد و التطرف،حسبي الله و نعم الوكيل — Mohammad (@ddss_f) July 23, 2017

من تقصد لمن قبلة ….؟؟؟ — naser_nwesar (@ahsan1429) July 23, 2017

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