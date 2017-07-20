هاجمَ وزير الحكم المحليّ الفلسطينيّ السابق، م.عيسى الجعبري، الدّاعية السعوديّ محمد العريفي، لتجاهله تخصيص خطبة الجمعة عن حصار الأقصى وإغلاقه في وجه المصلّين منذ أسبوع.

واقترح “العريفي” في تغريدةٍ على حسابه في “تويتر”، على خُطباء العالم ان يكون عنوان خطبة الجمعة عن “اتباع السُنَّة”.

وأثارت هذا المقترح الذي قدّمه “العريفي”، غضبَ الوزير الفلسطيني، الذي ردّ مُتسائلاً: يقترح على خطباء (العالم الإسلامي) أن تكون خطبة الجمعة غدًا عن (اتباع السنّة)!!!. ألم يخبره أحد أن الأقصى محاصر؟؟. ألم يخبره أحد أن نصرة الأقصى هي اتباع السنة؟؟؟. أم أنه لا زال يظن أن (#الملك_سلمان_يفتح_ابواب_الاقصي). إلى الله المشتكى من عَجْز الثقة وجَلَدِ الفاجر.

وأعلن اليوم، “جمعة غضب”، نصرة للمسجد الأقصى المبارك والقدس المحتلة.ومن المقرر أن تخرج مسيرات حاشدة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة والداخل الفلسطيني، إضافة إلى إغلاق كافة المساجد في القدس المحتلة وذلك لحشد الجماهير للتوجه إلى أبواب المسجد الأقصى المبارك لإزالة البوابات الإلكترونية التي نصبتها شرطة الاحتلال هناك.

وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر “الكابينيت”، صادق في ساعة متأخرة من ليلة الخميس، على عدم إزالة البوابات الالكترونية التي ثبتتها الشرطة أمام المسجد الأقصى، والتي أثارت غضب الفلسطينيين.

وفرضت الشرطة الإسرائيلية قيودا على الدخول إلى البلدة القديمة من مدينة القدس بعد قرار “الكابينت” إبقاء البوابات الإلكترونية على مداخل المسجد الأقصى.

ودفعت الشرطة الإسرائيلية منذ ساعات فجر اليوم المزيد من قواتها إلى مدينة القدس وأقامت المزيد من الحواجز الشرطية الحديدية على بوابات البلدة.

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